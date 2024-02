Mps, prima tornata di assunzioni entro fine anno: 300 nella rete commerciale

Banca Mps, pronte 300 nuove assunzioni

La Fabi e le altre organizzazioni sindacali hanno raggiunto l’accordo con Monte dei Paschi di Siena per l’assunzione di 300 unità da destinare interamente alla rete commerciale. L’inserimento, è stato deciso, sarà effettuato entro l’anno ed in buona parte prima del prossimo periodo di ferie. Lo comunica il sindacato in una nota. L’intesa dà seguito a quanto deciso negli accordi del 4 agosto e del 23 dicembre 2022, in occasione dell’attivazione del piano di 4.125 uscite volontarie. Dalla trattiva di oggi esce anche l’istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla gestione degli organici, per meglio seguire gli impatti riorganizzativi.

"L’accordo di oggi rappresenta una svolta per il Monte dei Paschi di Siena, per le colleghe e per i colleghi. Le assunzioni sono il primo passo in un nuovo cammino. Con oggi, viene messo un punto fermo rispetto al passato e si dà una prospettiva nuova, dopo oltre 10 anni di sacrifici che sono stati indispensabili per mantenere in vita la banca più antica del Mondo. I risultati di bilancio appena presentati sono la conferma dell’importante risanamento computo in questi anni che ha consentito, oggi, a Mps di rilanciarsi concretamente e di guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia", commenta il coordinatore Fabi in Mps, Guido Fasano.

"Il ritorno alle immissioni di personale nella Rete di Banca Mps oltre ad alleviare le condizioni di lavoro dei colleghi, restituisce, unitamente agli ambiziosi risultati reddituali certificati, una prospettiva di solidità e una serenità per il futuro della Banca, che mancavano da tempo". Ad affermarlo in una nota è Carlo Magni, il segretario responsabile della Uilca gruppo e banca Mps dopo che oggi si è tenuto un incontro sugli organici tra le Segreterie di Coordinamento di Banca Mps e le funzioni aziendali preposte. Il confronto, che si svolgeva ormai da mesi, ha portato al risultato delle prime 300 assunzioni, da effettuare entro il 2024. "Banca Mps sembra adesso essere pronta a guardare avanti, tornando ad investire sul proprio futuro e su un necessario ricambio generazionale", sottolinea ancora Magni.