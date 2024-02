Mps, utili oltre i 2 mld: tornano i dividendi. Cambio ai vertici, chi arriva

Mps, boom di ricavi (+21,7%). Utili alle stelle nel 2023 oltre i 2 mld di euro, tornano i dividendi dopo oltre 10 anni

Mps chiude il 2023 con un utile di 2.052 milioni di euro rispetto a una perdita di 178 milioni nel 2022 e torna a distribuire un dividendo in anticipo di due anni rispetto al target di piano: la cedola sarà pari a 0,25 euro per azione, per un totale pari a 315 milioni. E' quanto emerge dai risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2023.

Al 31 dicembre 2023 il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 3.797 mln di euro, in aumento del 21,7% rispetto all’anno precedente. Tale dinamica è da ricondurre alla crescita del margine di interesse, sottolinea la nota di Mps, che beneficia, sul fronte degli impieghi, dello scenario favorevole dei tassi, in un contesto di attento presidio del costo della raccolta.

Il positivo andamento del margine di interesse ha più che compensato il minor contributo delle commissioni nette (registrato soprattutto sui proventi della gestione del risparmio, in ragione del mutato scenario di mercato) e delle altre componenti di ricavo. I ricavi del quarto trimestre 2023 ammontano a 993 mln di euro, in crescita rispetto al trimestre precedente (+4,1%) trainati dalle commissioni nette (+5,9%) a fronte di un margine di interesse pressoché stabile.

Il risultato operativo lordo del Gruppo è pari a 1.954 mln di euro, quasi raddoppiato rispetto al risultato di 1.012 mln di euro registrato al 31 dicembre 2022. Il risultato del quarto trimestre (pari a 508 mln di euro), è sostanzialmente in linea con il trimestre precedente (pari a 509 mln di euro).

Mps ha chiuso il 2023 con un Cet1 ratio fully loaded al 18,1% in miglioramento di 248 punti base. La solidità patrimoniale, sottolinea la nota che accompagna il conto economico, colloca l'istituto ai vertici del sistema.

Per quanto attiene la raccolta commerciale totale risulta in crescita di 9,7 miliardi di euro da inizio anno (+6,6% su anno), con un trend positivo visibile anche nel 4° trimestre (+3,5%) a conferma della forza della rete, sottolinea la nota. Il costo del rischio dell’anno è pari a 57 punti base, in linea con la guidance stock dei crediti deteriorati lordi stabile nel trimestre a 3,5 miliardi di euro.

Il patrimonio netto di Mps a fine 2023 era pari a 10 miliardi, in aumento di 1,2 miliardi rispetto al 30 settembre scorso, principalmente per effetto del risultato positivo registrato nel trimestre, sottolinea la nota.

Maurizio Bai nominato nuovo Vice Direttore Generale Commerciale e Vicario

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mps ha approvato la nomina di Maurizio Bai, attuale Chief Commercial Officer Imprese e Private, a Vice Direttore Generale Commerciale e Vicario, con responsabilità sulle Direzioni Retail e Imprese e Private, "al fine di rafforzare il presidio commerciale del mercato e garantire l’ulteriore accelerazione del percorso di crescita della Banca tenuto conto del quadro prospettico". E' quanto si legge nella nota sui risultati del gruppo.