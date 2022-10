Mps, sottoscritto il 93% dell'aumento di capitale. Ulteriore asta 1-2 novembre

Mps, sottoscritto il 93% dell'aumento di capitale

Alla data di oggi circa il 93% dell’aumento di capitale di Monte dei Paschi di Siena risulta già sottoscritto, ovvero oggetto di impegni vincolanti. Lo rende noto Mps sottolineando che questa percentuale "potrà, inoltre, aumentare per effetto delle ulteriori eventuali sottoscrizioni, a valere sui Diritti Inoptati, che potranno essere acquisiti durante l’asta che si terrà nelle giornate del 1° novembre e 2 novembre 2022 (salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati)".

Oggi, infatti, si legge nella nota, "si è concluso il periodo di offerta in opzione agli azionisti Bmps delle massime 1.249.665.648 azioni ordinarie Bmps di nuova emissione, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Bmps tenutasi il 15 settembre 2022. Al termine del Periodo di Opzione sono stati esercitati 7.409.022 diritti di opzione per la sottoscrizione di 923.658.076 Nuove Azioni, pari al 74% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di 1.847.316.152 euro e risultano non esercitati 2.615.034 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 326.007.572 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di 652.015.144 euro, pari a circa il 26% dell’Aumento di Capitale. Tale dato non tiene conto degli impegni di sub-underwriting da parte di investitori terzi per un ammontare pari a complessivi 475 milioni di euro (di cui 20 mln assunti oggi), corrispondenti al 19% dell’Aumento di Capitale ovvero circa il 73% dei Diritti Inoptati, a valere sulle Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell’Asta dell’Inoptato (come di seguito definiti)".

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. nelle sedute del 1° novembre 2022 e 2 novembre 2022, coordinerà l’offerta dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa, sul mercato regolamentato Euronext Milan. I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di 2 euro per Nuova Azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni 3 (tre) Diritti Inoptati posseduti. L’esercizio dei Diritti Inoptati e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre le 14 del 3 novembre 2022.