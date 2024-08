Mps, utile semestrale a 1,16 mld. Effetto fiscale positivo di 457 mln e il titolo vola in Borsa (+9,22%)

Mps, i dati del semestre e le strategie per il futuro

Buone notizie per Mps, la banca senese ha chiuso il primo semestre del 2024 con ricavi complessivi per 2.031 mln di euro, in aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile è di 1.159 milioni di euro, in crescita dell'87,3% sullo stesso periodo del 2023, grazie anche a un effetto netto positivo delle imposte di 457 milioni di euro. L'indicatore di solidità patrimoniale Cet1 ratio fully loaded si attesta al 18,1%, includendo l'utile del primo semestre al netto dei dividendi, con payout ratio aumentato al 75%, dal 50% della precedente guidance. Monte dei Paschi di Siena ha quindi approvato il nuovo piano industriale 2024-2028: previsto "un livello di redditività crescente nel tempo" che porterà l'utile prima delle imposte dagli 1,3 miliardi di euro attesi nel 2024 a 1,42 miliardi nel 2026 e a 1,66 miliardi nel 2028.

Mps disporrà di un capitale in eccesso "superiore ai 2 miliardi di euro" che permetterà alla banca "di perseguire varie alternative strategiche finalizzate alla creazione di valore". Il CdA ha approvato il Piano Industriale 2024-2028 con un aggiornamento dei target finanziari, a seguito del superamento dei principali obiettivi del precedente Piano 2022-2026, e delle linee guida strategiche per rafforzare il posizionamento di "Clear and Simple Commercial Bank" attraverso una trasformazione digital-driven e una crescente specializzazione del modello di servizio per famiglie e imprese.