Fusione Ita-Lufthansa, Giorgetti: "Stessa logica per Mps, non siamo disperati"

Via libera alle nozze tra Ita-Lufthansa: "Operazione industriale su modello ITA, non siamo disperati"

"Se si vede la logica dietro questa operazione con Lufthansa è esattamente la stessa logica per Mps: non vogliamo vendere Mps per portare a casa un po' di soldi perché non siamo disperati, vogliamo fare un'operazione di mercato a condizioni buone per l'economia del Paese e quindi l'operazione si farà quando si realizzeranno queste condizioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda sulla privatizzazione di Mps, nel corso della conferenza stampa dopo il via libera Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa.

A una domanda su un potenziale partner straniero per l'istituto senese, Giorgetti ha risposto: "Credo che sia interesse dell'economia italiana avere una pluralità di poli bancari". "Siate fiduciosi che i numeri che abbiamo annunciato" rispetto alle privatizzazioni "saranno raggiunti", ha poi detto il Ministro, allargando lo sguardo alle altre operazioni in ballo.

Un acquirente estero per Mps come avvenuto per Ita Airways? "Il mercato del credito e' diverso da quello delle compagnie aeree" ha risposto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Non abbiamo visti soggetti italiani che potessero fare una operazione su Ita. Il mercato del credito e' diverso e l'interesse dell'economia italiana e' avere una pluralita' di poli. Che ci sia interesse sull'Italia comunque non e' una cosa negativa" ha concluso.