Tesla in crisi, ma Elon Musk non demorde: il ceo incoraggia i dipendenti a "tenersi le azioni"

Tesla, Musk rassicura i dipendenti: "Tenete le azioni"

Elon Musk sta vivendo un momento turbolento con Tesla. Le azioni della compagnia sono crollate del 51% dal picco di dicembre, e, in risposta alle preoccupazioni dei dipendenti, ha deciso di convocare una riunione in live streaming giovedì sera. "Tenete le azioni", ha detto Musk, cercando di dare un po' di speranza ai suoi collaboratori, nonostante il periodo difficile. L'incontro arriva dopo che diversi analisti avevano criticato il suo silenzio sulla crisi.

Musk ha riconosciuto che Tesla sta vivendo un "periodo un po' burrascoso", ma ha cercato di minimizzare i problemi: "Le azioni salgono e scendono, ma in realtà è sempre la stessa azienda". Insomma, ha voluto dare l'idea che si tratti solo di un momento emotivo, e passeggero, senza un reale cambiamento nei fondamentali dell'azienda.

Le difficoltà di Tesla vanno oltre la discesa delle azioni. La percezione del marchio è in calo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, e le vendite non sono quelle che ci si aspettava. Molti collegano questo calo all’immagine pubblica di Musk, che spesso si è esposto con posizioni politiche controverse, come la sua influenza durante l'amministrazione Trump, creando non pochi malumori tra i consumatori.

Nonostante la perdita di 140 miliardi di dollari nel suo patrimonio netto, Musk rimane comunque l'uomo più ricco del mondo, con una fortuna di 328 miliardi. Ma per la prima volta, SpaceX, non Tesla, è la sua principale fonte di ricchezza. La domanda ora è se riuscirà a risollevare Tesla o se i suoi numerosi impegni finiranno per compromettere definitivamente l’azienda.