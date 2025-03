Tesla, nuova grana per Musk. Richiamati oltre 46 mila pickup, ecco perché

Tesla richiama oltre 46 mila pickup Cybertruck per problemi alla carrozzeria

Il produttore americano di veicoli elettrici Tesla di proprietà di Elon Musk sta richiamando oltre 46.000 pickup Cybertruck per problemi alla carrozzeria. Alcuni pannelli rischierebbero di staccarsi a causa di un difetto nella colla utilizzata per fissarli. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia Usa per la sicurezza stradale (Nhtsa).

I 46.096 veicoli interessati dal richiamo sono stati prodotti tra il novembre 2023 - quando è iniziata la produzione commerciale del futuristico Cybertruck - e il 27 febbraio 2025. Il produttore è stato avvisato di un potenziale problema il 7 gennaio.