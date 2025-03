Satelliti, Elon Musk abbandonato? L'Italia ora guarda alla francese Eutelsat (alternativa a Starlink)

L'italia guarda alla Francia per i satelliti: Eutelsat sfida la Starlink di Musk

Nei mesi scorsi era scoppiata una polemica politica per la possibile decisioni del governo Meloni di affidarsi ai satelliti di Musk, si era parlato di un interessamento al sistema Starlink e la decisione di puntare sul braccio destro di Trump in un momento così complicato a livello geopolitico aveva suscitato accese proteste da parte dell'opposizione. Ma l'Italia la sua decisione non l'ha ancora presa in merito e a sorpresa spunta un possibile rivale della Starlink di Musk. Il gruppo francese Eutelsat infatti è in forte ascesa e in Borsa a Parigi sta facendo registrare risultati da record. Si parla di un sondaggio anche da parte del governo Meloni per capire se possano essere i francesi il giusto partner a cui affidarsi per un settore così strategico.

Il boom in Borsa - - riporta l'Ansa - sarebbe dovuto anche all'annuncio da parte dell'Ue di aumentare in maniera significativa le spese militari. Sono passate di mano circa 22,5 milioni di azioni. Si tratta del più alto volume giornaliero mai registrato, secondo i dati compilati da Bloomberg. Il rally di ieri segue il +77% di martedì e il +68% di lunedì. La capitalizzazione è salita a 3,7 miliardi di euro, contro i 569,7 milioni di euro di venerdì. Il titolo è passato da 1,2 euro a 7,8 7,8 euro il livello più alto dal novembre 2022. La rete satellitare Oneweb del gruppo francese Eutelsat è vista quindi come potenziale sostituto di Starlink di Elon Musk.