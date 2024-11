Napoli celebra l'eccellenza con il Premio Partenope 2024 e guarda al Coffee Fest 2025

Il cuore pulsante di Napoli, il Teatro San Carlo, ha ospitato il Premio Partenope 2024, un evento che celebra le eccellenze della città in settori chiave come politica, scienza, spettacolo, impresa e internazionalizzazione. Organizzata dall'Associazione NAPOLI MADE, la serata ha visto la partecipazione di illustri ospiti e premiati, sottolineando la vivacità e il talento che caratterizzano il capoluogo campano.

I protagonisti del Premio Partenope 2024

Tra i premiati spiccano nomi di rilievo come Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, Roberto Napoletano, direttore del Mattino, e figure iconiche come Maurizio Carosone e Giuseppe Pedersoli, legati rispettivamente alle leggende di Renato Carosone e Bud Spencer. Il riconoscimento ha celebrato anche figure dell'imprenditoria come Antonio Beneduce, CEO di Deltronics, e Maurizio Marinella, amministratore dell’omonimo brand di cravatte, simbolo dell’eccellenza sartoriale napoletana.

La cerimonia, condotta da Barbara Polito, ha raccolto personalità di spicco del panorama politico e culturale italiano, tra cui l’onorevole Luigi Di Maio, rappresentante UE per il Golfo Persico, e il senatore Gianluca Cantalamessa, membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

Coffee Fest 2025: Napoli al centro della scena internazionale del caffè

Un momento clou della serata è stato il riconoscimento speciale "Esperienze" assegnato a Casimiro Lieto, project manager del Coffee Fest, il Salone del Caffè che si terrà a Napoli dal 25 al 28 giugno 2025. Il premio, consegnato dal presidente di NAPOLI MADE, Gennaro Demetrio Paipais, ha acceso i riflettori su un evento ambizioso: i primi Stati Generali del Caffè.

Lieto ha ringraziato l’organizzazione, sottolineando il coraggio di un’iniziativa che intende portare il caffè al centro di un dibattito globale su qualità certificata, sostenibilità della filiera e innovazione di mercato. "Ogni giorno nel mondo si bevono 4 miliardi di tazzine di caffè, di cui 100 milioni in Italia," ha affermato Lieto. "Il futuro del caffè è radioso, ma serve una nuova consapevolezza per renderlo sostenibile e sicuro per le generazioni future."

Un’esperienza unica per tutti i Napoletani

Il Coffee Fest 2025, che si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare, promette di essere un’esperienza multisensoriale unica e aperta a tutti. L’ingresso gratuito per i Napoletani e i visitatori da altre città sottolinea l’obiettivo inclusivo dell’evento: unire tradizione e innovazione, celebrando una delle bevande più amate al mondo.

L’appuntamento è già fissato: Napoli è pronta a diventare la capitale mondiale del caffè, confermandosi ancora una volta un faro di cultura, eccellenza e innovazione.