NEMESYS New Mobility Electric SYStem vince la IV edizione di Next Energy

Next Energy, NEMESYS è la startup vincitrice.

NEMESYS questo è il nome del progetto che si è aggiudicato la 4^ edizione di Next Energy, il programma promosso da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per valorizzare giovani neolaureati e singoli talenti e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi, startup e imprese focalizzate su tematiche attinenti allo sviluppo del sistema energetico. Quest’anno il format della finale è stato rivisitato e rinnovato in ottica digital alla luce della situazione straordinaria che stiamo vivendo in questo periodo e la sessione si è tenuta attraverso lo strumento meeting Teams.

La Giuria, composta da rappresentanti di Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory, oltre a esperti del mondo dell’innovazione e del settore Energy, ha premiato con un voucher di 50.000 euro spendibili in ulteriori servizi di accelerazione, la migliore idea tra le 8 startup che hanno concluso il percorso di incubazione nell’ambito della Call for Ideas. Le aree di interesse dei progetti si sono focalizzate tutte sugli strumenti abilitanti della transizione energetica verso un sistema elettrico più efficiente, sicuro e sostenibile, tra i quali robotica, internet of things, energy tech, materiali avanzati, mobilità elettrica, storage, integrazione ambiente/infrastrutture e digitalizzazione.

NEMESYS è una startup specializzata in tecnologie innovative per la diffusione dell’uso dell’idrogeno. In particolare, il progetto è finalizzato alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, rendendola maggiormente efficace ed economicamente competitiva rispetto alle fonti fossili. Gli ambiti di applicazione possono essere sia civili (uso domestico) sia per industrie e grandi mezzi di trasporto.

Questo team, al pari degli altri che hanno partecipato alla Call, ha avuto l’opportunità di accedere ad un percorso di incubazione supportato da Cariplo Factory e in sinergia con gli Innovation Hub di Terna, sulla base del fabbisogno dei singoli progetti e della loro localizzazione geografica.

Tra i requisiti previsti dalla Call for Ideas appena conclusa, un livello di Technology Readiness Level (TRL) compreso tra 3 e 6 e almeno un componente del team di età inferiore ai 35 anni.

Dichiarazione Piero Rosina - Presidente di Giuria e Responsabile Innovation, Energy Solutions & Connect, Terna: “La collaborazione forte tra realtà diverse è un elemento imprescindibile, nonché strategico, della transizione energetica in atto in ottica di scambio e interazione di conoscenze e competenze. L’impegno di Terna nei confronti dell’Open Innovation è costante e crescente e il successo di iniziative come Next Energy lo confermano. L’azienda punta sull'innovazione applicata, intesa come qualcosa che diventa realtà e sullo sviluppo di soluzioni innovative che ospitiamo in casa nostra attraverso la rete degli Innovation Hub. Proprio da quest’anno la fase di sviluppo delle aziende selezionate è stata realizzata all’interno degli Innovation Hub e ha visto un contributo diretto da parte dei tutor di Terna che hanno seguito in prima persona le startup selezionate. Next Energy, coniugando lo sviluppo dell’innovazione e la digitalizzazione con l’eccellenza, testimonia, anche quest’anno, un ruolo di primo piano nell’affrontare e supportare la nuova fase di gestione del settore energetico”.

Dichiarazione Carlo Mango - Direttore Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cariplo e Consigliere Delegato di Cariplo Factory: “Nonostante l’emergenza Covid-19 e le settimane di lockdown, le attività di Next Energy non si sono mai interrotte, il programma di incubazione è stato portato avanti in modalità smart, a stretto contatto con il team di Cariplo Factory e in sinergia con gli Innovation Hub di Terna. Oggi abbiamo visto i risultati di tutto questo: imprese ad alto potenziale innovativo che, in questi mesi, sono notevolmente cresciute e hanno consolidato la loro proposizione di valore. Credo sia un segnale particolarmente importante perché è proprio in questi momenti che c’è maggiore bisogno di innovazione e propensione al cambiamento”.