Nestlè riduce la propria quota in L'Oreal: cedute azioni per 9 mld

Nestlé, cedute 9 mld di dollari di azioni L'Oreal. La famiglia Bettencourt sale a quota 34,7%

Nestlé riduce la sua partecipazione in L'Oréal. Il maggior produttore al mondo di alimenti preconfezionati venderà 22,26 milioni di azioni L'Oréal a un prezzo di 400 euro l’una per un corrispettivo totale di 8,9 miliardi di euro. La società di cosmesi francese, da parte sua, finanzierà l'operazione in cash e debito e cancellerà le azioni riacquistate. Nestlé scenderà così al 20,1% del capitale dal precedente 23,3% e utilizzerà i proventi della vendita per finanziare il programma di riacquisto per 20 miliardi di franchi svizzeri di azioni proprie tra il 2022 e il 2024.

Nestlé è da decenni uno dei principali azionisti di L'Oréal, sugellando un'alleanza insolita tra due delle più grandi aziende di beni di consumo al mondo. Alleanza che affonda le sue radici nel lontano 1974, quando la famiglia francese Bettencourt, erede di Eugène Schueller, fondatore di L'Oréal, era alla ricerca di un investitore esterno nel timore che il governo francese potesse nazionalizzare l'azienda.

Come risultato della transazione, che dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni, la famiglia Bettencourt Meyers, maggiore investitore del gigante della cosmesi, vedrà la sua quota salire al 34,7% dal 33,3%, ma non sarà tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisto, come normalmente richiesto per il superamento delle soglie di proprietà sopra un terzo del capitale.

L'Oréal ha indicato che finanzierà la transazione tramite una combinazione di liquidità disponibile (net cash di 2,4 miliardi di euro a fine giugno 2021) ed emissione di nuovo debito. Per gli esperti di Ubs, ciò sembra suggerire che la società potrebbe non vendere la sua partecipazione in Sanofi, valutata a 10 miliardi in base all'ultimo esercizio.

A parità di condizioni, gli esperti stimano che la transazione Nestlé-L'Oréal aumenterà il rapporto tra l'indebitamento netto e l'ebitda 2021 dell'azienda francese da 0,5 volte a 0,6 volte. Il gruppo, inoltre, si aspetta che la strategia generi un aumento dell'utile per azione almeno del 4% su base annua. Il rating degli specialisti di Ubs su Nestlé è buy, con un prezzo obiettivo a 12 mesi di 135 franchi svizzeri.