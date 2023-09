Neulabs arriva in Germania: acquisita Pentra, leader nei prodotti igienici

Neulabs arriva in Germania: acquisita Pentra

Neulabs, la prima piattaforma italiana che acquista, crea e sviluppa brand Direct-To-Consumer a livello internazionale, prosegue il suo piano di espansione e annuncia l’acquisizione della prima azienda tedesca: si tratta di Pentra, fondata in Germania nel 2017. Nata da un'idea dei fratelli David e Rudolf Penner, include sotto il suo tetto cinque diversi marchi relativi a diverse aree di business, che vanno dai giocattoli per bambini ai prodotti per la disinfestazione domestica. L’azienda ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 6,2 milioni di euro e più di 300.000 prodotti venduti in tutto il mondo. Si tratta di un business ad ampio respiro internazionale: è operativa nei mercati di USA, Germania, Francia, Spagna, Italia e presto UK.

L’azienda si aggiunge al portafoglio di brand digitali e D2c di Neulabs e consente all’aggregatore - il primo nato in italia, due anni fa, da un’idea di Mauro Giacobbe, imprenditore e Presidente di Facile.it - di ampliare l’offerta di prodotti dedicati alla prima infanzia, avendo già acquisito nei mesi scorsi BabyCar, la concessionaria di auto e moto elettriche per bambini più grande d’Europa, Mimuselina, marchio spagnolo specializzato nella realizzazione di prodotti per la puericultura di altissima qualità e Zanclem, brand all’avanguardia nella progettazione di passeggini e accessori per i più piccoli. Ad accomunare tutti i brand le grandi potenzialità di sviluppo attraverso l’innovazione tecnologica e un approccio data-driven.

Pentra ha fatto della diversificazione del portafoglio prodotti la sua strategia vincente per mitigare gli effetti della forte stagionalità cui sono soggetti i business in cui opera, oltre che mettere le performance al riparo da potenziali trend negativi. Tutto nasce dalla passione dei founder verso il mondo Toys: il primo brand sviluppato è CUBIDI, specializzato nella produzione di puzzle game colorati e divertenti per bambini di ogni età: strumenti perfetti per gli spostamenti, che incoraggiano l'immaginazione e regalano ai più piccoli sfide impegnative e momenti di creatività. Seguendo il motto “1 gioco, 1000 possibilità”, i giochi di Cubidi aiutano ad affinare la conoscenza dei colori, la comprensione spaziale, le capacità motorie e la concentrazione dei bambini. Segue Litfant altro marchio di giocattoli per bambini, che si rivolge a bambini di 1-3 anni supportando i genitori nello stimolarli nella fase più delicata della loro crescita. Leukip, invece, offre una gamma di giocattoli per bambini stimolando le loro abilità manuali e il pensiero logico.

La ricerca di nicchie di mercato interessanti e ad alto potenziale in cui inserirsi con una gamma prodotti snella, ma efficace, ha portato alla nascita di Pattler che tutela la sicurezza delle persone sviluppando prodotti di qualità per la disinfestazione, e di Vallet, che propone portafogli e portacarte, garantendo protezione ai clienti e coniugando una grande funzionalità con un senso estetico accattivante e raffinato. L’acquisizione da parte di Neulabs permetterà di dare un’ulteriore spinta ai brand di Pentra, grazie alle competenze di marketing digitale, tecnologia e operations che faranno da volano per accelerare la crescita dell'azienda.

"Il principale canale di distribuzione degli oltre cento prodotti in catalogo ad oggi è rappresentato dai marketplace online – dichiara Giovanni Ghinelli, Business Manager di Pentra. – La sfida che ci attende è duplice: da un lato puntiamo a consolidare la nostra presenza in quegli spazi online sui diversi mercati europei che ancora non copriamo; dall’altro siamo già al lavoro per aumentare il numero di e-commerce che vendono i nostri prodotti, sbarcando sui portali verticali e specializzati. A seguire, ci siamo posti come obiettivo entro la fine del 2024 un primo ingresso nei canali distributivi fisici e il lancio D2c sui principali mercati europei".

I fondatori continueranno a gestire l’evoluzione del brand insieme a Neulabs, per massimizzare i risultati. "Siamo molto contenti di poter far crescere il nostro business grazie a tecnologie innovative, expertise e nuove risorse – dichiarano David e Rudolf Penner, founder di Pentra. – Il nostro business ha come centro nevralgico la Germania e i mercati germanofoni ma abbiamo già da tempo lavorato ad una internazionalizzazione; vogliamo ora estendere ulteriormente i nostri orizzonti rendendo facile e multicanale il processo d’acquisto dei nostri prodotti in tutta Europa".