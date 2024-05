Neutro Roberts compie 120 anni e 150 milioni di prodotti all'anno

Lo storico marchio fiorentino Neutro Roberts, brand conosciuto per la produzione di articoli per la cura e l’igiene personale, festeggia il 120° anniversario – era, infatti, il 1904 quando è stata lanciata sul mercato della prima saponetta solida neutra a marchio Roberts – e lo fa lanciando uno speciale cortometraggio “La storia di Henry Roberts”, racconto intimo e identitario, che attraverso un viaggio nel tempo riporta alle sue origini.

Tutto è partito nel 1843 quando il chimico inglese Henry Roberts arrivò a Firenze per aprire il suo laboratorio farmaceutico, città che all’epoca era considerata la capitale culturale d’Italia e un polo d’eccellenza per il sapere farmaceutico. Ed è qui che comincia il racconto che narra dell'attitudine di Henry a restituire attenzione alle persone attraverso la cura della loro pelle. Così come per Henry, anche per Neutro Roberts c'è sempre qualcosa che possiamo restituire se trattiamo le persone con più cura. La restituzione diventa così un valore quotidiano per restituire cura a noi stessi e ai nostri cari, esperienza alle nuove generazioni, rispetto alla comunità e ascolto alle esigenze di tutti.

“Neutro Roberts è uno dei brand principali della divisione Personal Care del gruppo Bolton – racconta Lorenzo Sironi, General Manager della divisione Personal Care & Beauty di Bolton - Oltre ai nostri prodotti, il nostro marchio è impegnato nella generazione di valore sul territorio, in particolare grazie al nostro stabilimento di produzione di Calenzano. Con oltre 250 dipendenti, questo stabilimento produce più di 150 milioni di prodotti all'anno e mette lo sviluppo sostenibile al centro dei suoi processi produttivi”.