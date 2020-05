Nexi, i fondi vendono un altro 8,8% a 14,2 euro. Titolo ko

Vendite su Nexi a Piazza Affari, col titolo che va verso quota 14,1 euro, in calo del 7,84%. Mercury UK Holdco, la societa' posseduta dai fondi di private equity Bain, Advent e Clessidra e che e' il maggiore azionista di Nexi con il 52,1% del capitale, ha ceduto ad investitori istituzionali, tramite un acceleratede bookbuilding, 55 milioni di azioni Nexi pari all'8,8% del capitale, riducendo la propria quota al 43,4%.

Il prezzo e' stato di 14,20 euro ovvero con uno sconto del 7% rispetto alla chiusura di ieri per un controvalore di 781 milioni di euro. "In realta' - scrivono gli analisti di Equita - considerando che Mercury si e' gia' impegnata a cedere una ulteriore quota pari al 9,9% del capitale di Nexi a Intesa Sanpaolo, al closing dell'operazione relativa al book di acquiring della banca (attesa durante l'estate), la quota proforma di Mercury in Nexi sarebbe pari al 33,4%". Mercury ha assunto l'impegno a non ridurre ulteriormente la sua partecipazione per un periodo di 90 giorni.