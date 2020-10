Nexi-Sia, Fabrizio Palermo (CDP): "Nasce un campione europeo"

Accordo Nexi-Sia, le dichiarazioni di Fabrizio Palermo.

"Il Paese ha bisogno di campioni nazionali e l'accordo Sia-Nexi è di particolare importanza perche' da' vita a un colosso nei pagamenti digitali, che rappresentano una parte significativa delle infrastrutture del futuro e risultano determinanti per lo sviluppo economico". E' quanto affermato in unìintervista al Sole 24 Ore da Fabrizio Palermo, a.d. della Cassa depositi e prestiti. "La nostra filosofia e' investire sul domani, nel futuro, secondo una strategia di sostegno alla innovazione". Per questo, afferma Palermo, "abbiamo lanciato il Fondo nazionale innovazione, che ha come missione lo sviluppo del venture capital sostenendo, tra l'altro, la crescita delle attivita' nel fintech, cioe' la fornitura di prodotti e servizi finanziari attraverso le tecnologie piu' avanzate". Aggiunge l'amministratore delegato di Cdp: "Ora abbiamo chiuso una operazione di cui vado molto orgoglioso, perche' consente la nascita di un leader europeo con competenze distintive, grandi capacita' d'innovazione e con una presenza internazionale importante. Proprio la creazione di campioni nazionali e' il nostro obiettivo" in quanto "lo sviluppo economico del nostro Paese passa per i pagamenti digitali, la connettivita' e la logistica integrata, tutte ugualmente decisive, i fronti su cui investire e su cui Cdp e' gia' impegnata". E il primo caso e' proprio l'accordo Sia-Nexi, che - racconta Palermo - "parte da lontano, dall'entrata di Cdp in Sia nel 2014" e "da quel momento abbiamo accompagnato la societa' nella crescita del fatturato dioltre il 10% annuo e dei collaboratori, piu' che raddoppiati". Cioe', "uno dei piu' redditizi investimenti tra tutti quellifatti da Cdp", assicura Palermo.