Nexi, siglato accordo con Google per gli SmartPOS

Nexi, la PayTech leader in Italia nei pagamenti digitali, annuncia un accordo con Google: l’app Google My Business sarà installata su tutti gli SmartPOS di Nexi.

Grazie all’accordo, gli esercenti clienti delle banche partner di Nexi potranno gestire, direttamente dallo SmartPOS, la propria presenza sul motore di ricerca: aggiornare le informazioni sulla propria attività, interagire con gli utenti visualizzando le recensioni, monitorare le statistiche relative al business, ricevere notifiche in tempo reale per sapere quando un cliente entra in contatto con la propria attività e lascia una recensione.

“Google My Business diventa uno strumento a disposizione dei nostri SmartPOS, in grado di effettuare la verifica dell’attività commerciale e offrire agli esercenti un ulteriore mezzo per far crescere il proprio business in modo semplice e veloce – ha dichiarato Andrea Gaboardi, Responsabile Digital Merchant Services Products di Nexi – L’accordo con Google ci permette di garantire ai merchant clienti delle nostre banche partner un valore aggiunto sullo SmartPOS e rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei punti vendita”.

Grazie allo schermo touch, i merchant gestiranno la propria presenza su Google My Business dallo SmartPos di Nexi in modo facile e senza bisogno di utilizzare un altro device: i vantaggi di velocità, semplicità e comodità per gli esercenti sono evidenti.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Nexi - ha dichiarato Valerio Sudrio, responsabile delle Partnership Strategiche di Google per Google My Business in EMEA - Con un profilo su Google my Business le imprese possono aggiornare le informazioni relative alla propria attività mettendone in risalto le caratteristiche distintive, offrire diverse possibilità di interazione ai clienti esistenti e farsi trovare più facilmente dai nuovi. Grazie a questa collaborazione le imprese potranno ora creare e gestire direttamente dagli SmartPOS di Nexi la propria vetrina digitale su Google My Business, un aiuto per far crescere la propria attività”.