Nike "lascia a piedi" il Ceo Donahoe: sostituito da un ex manager del Gruppo

Nike: il Ceo Donahoe si dimette, verra' sostituito da Elliott Hill

Il gruppo americano di abbigliamento e attrezzature sportive Nike ha annunciato che il suo ceo, John Donahoe, sara' sostituito da meta' ottobre da un ex manager del gruppo, Elliott Hill. "Il consiglio (di amministrazione) e John Donahoe hanno deciso che andra' in pensione (...) a partire dal 13 ottobre. Rimarra' consigliere del gruppo per garantire una transizione graduale fino al 31 gennaio 2025", si precisa in una nota. Elliott Hill, che assumera' la carica di ceo il 14 ottobre, ha ricoperto diverse posizioni senior in Europa e Nord America all'interno di Nike prima di ritirarsi nel 2020, dopo trentadue anni di carriera.

Secondo la nota, ha partecipato alla trasformazione del gruppo in un'azienda con un fatturato di oltre 39 miliardi di dollari. "E' diventato chiaro che era giunto il momento di apportare modifiche a livello gestionale ed Elliott e' la persona giusta", ha osservato Donahoe. Da parte sua, il futuro capo ha dichiarato di "essere pronto a contribuire a guidare (Nike) verso un futuro ancora piu' luminoso".