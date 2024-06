Ricavi deludenti, Nike fuori forma. Ecco l'ultima spiaggia per riprendersi

Nike è fuori forma. Riuscirà a riprendersi?

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi, Nike è fuori forma, come è emerso ancora una volta durante la presentazione degli utili trimestrali di ieri sera. Alcuni investitori hanno gettato la spugna, facendo crollare il prezzo delle azioni del 12%.

Il calo dei ricavi di quest'anno è stato maggiore di quanto previsto in precedenza. Ieri le aspettative erano basse perché già a marzo i dirigenti di Nike avevano avvertito di un leggero calo dei ricavi quest'anno. Non era quello che gli investitori volevano sentire in un anno caratterizzato dal torneo di calcio Euro 2024 e dalle Olimpiadi.

La delusione è arrivata con il commento: i ricavi futuri sono destinati a diminuire più nettamente di quanto previsto in precedenza. Nike sta lavorando a un piano di riduzione dei costi da 2 miliardi di dollari, con una seconda tornata di licenziamenti effettuata di recente.

Dove si è sbagliato? L'amministratore delegato John Donahoe ha commesso alcuni errori strategici. Si è concentrato su una gamma più ampia di prodotti lifestyle e ha dato priorità alla creazione di un canale di vendita online di Nike. Durante la pandemia, questo ha funzionato bene, ma quando le strade hanno riaperto, gli atleti occasionali hanno acquistato sempre più spesso scarpe da ginnastica a prezzi accessibili da concorrenti come On e Hoka.

Non c'è motivo di farsi prendere dal panico, perché Nike è ancora al di sopra di tutti gli altri nella sponsorizzazione di abbigliamento sportivo. Dal punto di vista commerciale, tuttavia, è importante mostrare una nuova impennata delle vendite.

In vista delle Olimpiadi di Parigi, Nike ha deciso di tornare alla vecchia formula di successo. Numerosi atleti della scuderia Nike sono dotati di scarpe nuove di zecca, con le quali si spera possano vincere medaglie d'oro. Vengono rafforzati i legami con i punti vendita fisici, come Foot Locker, nella speranza che anche la versione consumer di queste scarpe venga rapidamente trovata con successo negli eventi sportivi più importanti.

*Market Analyst di eToro