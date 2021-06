Nike si conferma regina del resale: è il brand più venduto al mondo

Non è più discutibile che il second hand abbia spopolato in tutto il mondo come nuova frontiera dello shopping. La società Save On Energy, incuriosita dall’espansione di questo fenomeno, ha svolto una ricerca e ha trovato milioni di annunci sulle più famose piattaforme di resale e second hand: Depop, eBay, Asos Maketplace, Etsy…

Su queste piattaforme spiccano alcuni brand, ma quello più venduto risulta essere Nike, con circa 1,2 milioni di inserzioni. A seguire ci sono Zara, Topshop, Asos, Adidas, Ralph Lauren, H&M, PrettyLittleThing, River Island e Boohoo. Per quanto riguarda il lusso invece i top performer sono Louis Vuitton, Gucci, Off-White, Prada, Chanel, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana, Hermès e Valentino. Linda Dodge, manager di Save On Energy, in riferimento a ciò ha spiegato che “Marchi come Louis Vuitton e Gucci sono costantemente al top grazie al perfetto mix di qualità e stile classico uniti all’enorme sostegno delle celebrities”.