Nissan dimentica già Honda, boom in Borsa dopo le voci di contatti con Tesla

Nissan, il titolo chiude a +10% sulle voci di contatti con Tesla: coinvolto l'ex premier Suga

Seduta in netto rialzo per il titolo di Nissan che alla Borsa di Tokyo chiude a 459 yen, con un balzo del 9,50% stimolato dalle indiscrezioni del Financial Times su contatti ad alto livello che la casa automobilistica giapponese avrebbe avviato con Tesla. Il quotidiano riporta di un team che include l'ex premier Yoshihide Suga e l'ex membro del Cda Tesla Hiro Mizuno che punterebbe a un investimento del brand guidato da Elon Musk per rilanciare Nissan dopo il fallimento dei colloqui con Honda per una fusione fra le due case.

Alla base di questa iniziativa la possibilità che Tesla acquisisca gli stabilimenti Nissan negli Stati Uniti, così da incrementare la produzione nazionale in risposta alle politiche di Donald Trump. Un coinvolgimento di Tesla allontanerebbe - ricorda il FT - le 'mire' del colosso informatico taiwanese Foxconn, che nei mesi scorsi ha contattato Renault per acquistare una parte della quota della società francese nella casa automobilistica giapponese.

La proposta prevede l'ingresso di un consorzio di investitori, con Tesla come principale sostenitore, ma non esclude la possibilità di un investimento di Foxconn per una quota di minoranza. A novembre, Nissan ha lanciato un piano di ristrutturazione di emergenza che includeva il taglio di 9.000 posti di lavoro e una riduzione del 20% della capacità produttiva globale: la casa giapponese ha due stabilimenti di assemblaggio in Tennessee e Mississippi con una capacità annua combinata di circa 1 milione di veicoli, ma la produzione 2024 si è fermata a quota 525.000 e la scorsa settimana è stato annunciato un taglio dei turni nei due impianti americani.

Resta da definire la posizione di Renault, che dopo la 'ristrutturazione' dell'Alleanza nel 2023, controlla ancora una quota del 36 percento dell'azionariato Nissan. Ieri il suo amministratore delegato Luca de Meo ha affermato che qualsiasi proposta per la vendita di tale quota deve riflettere il valore creato attraverso la partnership di 25 anni. "Spero solo che il management di Nissan trovi un modo per farla funzionare meglio di quanto abbia funzionato finora", ha affermato, assicurando "tutto il supporto di cui avranno bisogno".