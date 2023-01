Nomine, la Meloni aspetta le Regionali per fare l'en-plein

Nomine, Giorgia Meloni accontenta gli alleati ma mantiene il controllo

Si dice. In questa complicata vicenda della nomina di Riccardo Barbieri a direttore generale del Tesoro ce ne sono molti di “si dice”. Alcuni li ha riportati fedelmente Dagospia, ma Affaritaliani.it può fare un passo in avanti. Per capire quanto la situazione sia stata rimescolata improvvisamente rispetto ai rumor che filtravano dalla mattina – e che davano Antonino Turicchi per certo sulla poltrona che era appena stata sfilata ad Alessandro Rivera – bisogna leggere alcuni quotidiani. Uno in particolare, che era stato molto bene informato nei giorni scorsi (anche qui, si dice, perché un giornalista sarebbe vicino a Giancarlo Giorgetti e al suo entourage) aveva dato per certo Turicchi al Mef.

Quando poi da Via XX Settembre è stato fatto filtrare il nome di Barbieri, c’è stato parecchio smarrimento in tutti i media, perfino in chi era sicuro di aver avuto la soffiata giusta dalla fonte diretta. In effetti un dialogo tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti avrebbe fatto cambiare strada improvvisamente al ministro dell’economia, che non avrebbe avuto neanche il tempo di comunicarlo ai suoi fedelissimi. Non si poteva accettare qualsiasi richiesta di Giorgia Meloni senza provare a fare un minimo di resistenza.

Perché il rischio che si venga cannibalizzati è sempre più alto. Nonostante qualche piccola flessione della popolarità a causa del mancato rinnovo del taglio delle accise sulla benzina, Fratelli d’Italia viaggia sempre intorno al 30% ed è sempre più primo partito nel nostro Paese. E la premier vuole cavalcare questo rapporto di forza gestendo la partita delle nomine in prima persona.

Se, come sembra, Antonino Turicchi dovesse diventare il nuovo direttore generale del Mef con deleghe alle partecipate, la Meloni otterrebbe un doppio vantaggio. Primo: avrebbe ottenuto l’allontanamento di Alessandro Rivera pagando un prezzo politicamente molto basso, cioè la nomina di Riccardo Barbieri con delle deleghe azzoppate; secondo: potrebbe riproporre Turicchi con un ruolo di grande importanza, cioè la responsabilità delle partecipate che, in primavera, vedranno il rinnovo del board di colossi come Eni, Enel, Poste, Terna e Leonardo.