Nomine, Sirti: Eugenio Giavatto a capo della strategia finanziaria del Gruppo

Nomine: Sirti accoglie nel suo team Eugenio Giavatto

Eugenio Giavatto è il nuovo Chief Financial Officer di Sirti. Giavatto avrà il compito di gestire la strategia finanziaria dell’azienda, operando per consolidare il modello della governance economico-finanziaria in linea con il piano strategico di trasformazione del Gruppo. Prima di approdare in Sirti, Eugenio Giavatto – classe 1968 e laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Catania – era il responsabile Finance, Planning & Analysis di Arcelor Mittal Italia, ruolo ricoperto a seguito dell’acquisizione – da lui gestita in prima persona – di ILVA, società in cui militava in precedenza. Giavatto ha maturato una lunga esperienza – con ruoli di crescente responsabilità in ambito Finance – in prestigiose multinazionali come PwC, Prysmian, Maire Tecnimont e SEDA.

Nomine: le dichiarazioni del Ceo del Gruppo

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter rafforzare il nostro team grazie all’ingresso di un professionista di riconosciuto valore come Eugenio Giavatto”, ha commentato Roberto Loiola, CEO di Sirti. “Il percorso di evoluzione competitiva del nostro business ci ha permesso di integrare le competenze storiche di Sirti sulle infrastrutture di rete nei settori Telco, Energy e Transportation, con il know-how tecnologico della business-unit Digital Solutions, focalizzata sulla digitalizzazione. Siamo sicuri che l’ingresso di Eugenio ci darà un prezioso contributo per continuare questo percorso di eccellenza, che ci vede al lavoro per rafforzare ulteriormente il posizionamento distintivo che abbiamo oggi sul mercato”.