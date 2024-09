Non solo politica: Renzi re del marketing: la sua Ma.Re Adv porta a casa ricavi per 125mila euro

Renzi un vero businessman: bilancio positivo per la sua Ma.Re Adv

Carlo Calenda ha recentemente definito Matteo Renzi “un business man”, significando che quindi non è un politico. Il termine è esagerato ma ha qualche attinenza con la realtà se si vede il primo bilancio appena depositato di Ma.Re Adv, di cui l’ex premier è amministratore unico e che controlla attraverso la sua Ma.Re Holding.

Il bilancio 2023, infatti, il primo di quasi piena attività (la società fu costituita a marzo dello scorso anno) s’è chiuso con ricavi per 125mila euro e un utile di 74mila euro che mandato tutto a riserva ha determinato un patrimonio netto di 84mila euro. La società come da statuto si occupa di consulenza aziendale, ma soprattutto di marketing in senso lato, toccando anche l’editoria. Lo statuto parla infatti che Ma.re Adv è attiva per i clienti nel “miglioramento del posizionamento nel settore di riferimento, ampliamento della presenza sui mercati, rafforzamento della reputazione anche mediante ricerche di mercato” e di “attività di marketing, pubbliche relazioni e promozione commerciale”.

La società fornisce poi “supporto alla comunicazione al servizio delle aziende e consulenza per le attività relazionali” e svolge anche “attività editoriale, promozione e organizzazione di studi, monografie, brochures” e “organizzazione, promozione e gestione di eventi economici, e/o artistici, e/o pubblicitari e culturali”.