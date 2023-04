Renzi dopo la holding si butta nel marketing: nasce la newco Ma.Re Adv

Renzi fonda Ma.Re Adv, la newco supporterà le attività di marketing e comunicazione delle aziende

“Adesso mi sono preso un po’ più di tempo per me, per studiare, per leggere, per perdere quei dieci chili che ho preso”. Così parlò qualche giorno fa Matteo Renzi. Ma la “pausa mediatica” descritta dal leader (con Carlo Calenda) del Terzo Polo-Italia Viva è anche una pausa per dargli modo di allargare i suoi business.

Infatti pochi giorni fa, quasi subito dopo aver trasformato la sua Ma.Re Consulting in Ma.Re Holding e aver imbarcato nel capitale il figlio Francesco come socio al 10% , l’ex premier ha lanciato proprio con questo veicolo una nuova società. S’è presentato infatti a Firenze davanti al notaio Niccolò Turchini per costituire, nella sua qualità di amministratore unico di Ma.re Holding la nuova Ma.Re Adv con un capitale sociale di 10mila euro. La newco vedrà ancora Renzi (che ha speso 2mila 500 euro per costituirla) come amministratore unico.

Di cosa si occuperà? Di consulenza aziendale sì, ma soprattutto di marketing in senso lato, toccando anche l’editoria. Lo statuto parla infatti che Ma.re Adv sarà attiva per i clienti nel “miglioramento del posizionamento nel settore di riferimento, ampliamento della presenza sui mercati, rafforzamento della reputazione anche mediante ricerche di mercato” e di “attività di marketing, pubbliche relazioni e promozione commerciale”. La newco darà “supporto alla comunicazione al servizio delle aziende e consulenza per le attività relazionali” e svolgerò anche “attività editoriale, promozione e organizzazione di studi, monografie, brochures” e “organizzazione, promozione e gestione di eventi economici, e/o artistici, e/o pubblicitari e culturali”.