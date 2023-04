A Roma domani la Giornata Mondiale della Terra con il Concerto per la Terra

Sabato 22 aprile si festeggerà la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite. Oltre al Villaggio per la Terra alla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, si terrà la Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet, con il Co ncerto per la Terra alla Nuvola di Fuksas e in diretta su RaiPlay.

Di seguito segnaliamo i principali eventi di sabato 22 aprile.

Talk: Earth For All - Roadmap per una Terra e un Futuro per tutti

Alle ore 10.00 si terrà un evento volto a illustrare quello che è stato definito “il più autorevole progetto internazionale per il nostro futuro”. Il “grande salto” è la strada indicata dagli autori dell’ultimo rapporto al Club di Roma, dal titolo “Talk: Earth For All - Roadmap per una Terra e un Futuro per tutti”, a 50 anni dalla pubblicazione del primo, nato nel 1968 grazie all’iniziativa di Aurelio Peccei, contenente riflessioni, analisi e proposte sul nostro futuro. Prenderanno parte all’evento: Johan Rockström, direttore Potsdam Institute for Climate Impact Research (Keynote Speech); Gianfranco Bologna, Club di Roma, presidente onorario comunità scientifica del WWF; Enrico Giovannini, Club di Roma, direttore scientifico ASviS; Walter Ganapini, membro onorario CTS Agenzia Europea per l’Ambiente; Simona Castaldi, docente di Ecologia, Università della Campania Luigi Vanvitelli; Flavia Sollazzo, direttrice transizione energetica UE - Environmental Defense Fund; Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia. Contributi artistici: Max Paiella, Luigi Petrucci, Marco Tarascio – Moby Dick.