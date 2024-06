Accenture: Mauro Macchi nominato Chief Executive Officer della regione EMEA

Accenture: annunciata la nomina di Mauro Macchi come nuovo Chief Executive Officer per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa

Accenture ha annunciato la nomina di Mauro Macchi come nuovo Chief Executive Officer per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA), a partire dal 1° settembre 2024. Macchi, attualmente Market Unit Lead per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia (ICEG), Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia e membro del Global Management Committee dell’azienda, succederà a Jean-Marc Ollagnier, che diventerà presidente della regione EMEA dal 31 agosto 2024.

Durante il suo mandato, Mauro Macchi ha avuto un ruolo centrale nella crescita a doppia cifra della regione ICEG, distinguendosi per la realizzazione di programmi di reinvenzione per aziende leader nei settori pubblico e privato. Sotto la sua guida, l’Italia ha consolidato il proprio ruolo chiave all’interno del network mondiale di Accenture, confermandosi come uno dei grandi protagonisti dell’ecosistema nazionale dell’innovazione. Accenture Italia conta oltre 22.000 talenti e ha sviluppato una continua strategia di acquisizioni e valorizzazione del territorio, con la creazione di numerosi centri specializzati in tecnologie trasformative. Questo ha permesso ad Accenture Italia di fornire un importante supporto alla trasformazione digitale delle organizzazioni del Paese, tra cui 16 dei primi 20 gruppi industriali, 19 delle prime 20 banche italiane e 9 dei primi 10 gruppi assicurativi.

Con oltre 30 anni di carriera in Accenture, Mauro Macchi ha maturato una profonda conoscenza dei principali mercati internazionali, guidando diversi progetti di Merger & Acquisition, Sales & Distribution, prevalentemente per il settore dei servizi finanziari. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità manageriale trasversali a diversi settori industriali su scala europea. A partire dal 1° settembre 2024, Teodoro Lio, attualmente responsabile per l’area Consumer & Manufacturing Industries della regione ICEG, subentrerà a Mauro Macchi nel ruolo di Market Unit Lead ICEG e Amministratore Delegato di Accenture Italia.