Accenture: siglato accordo per l’acquisizione di Intellera Consulting

Accenture supporta la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso l'acquisizione di Intellera Consulting. Rothschild è advisor del venditore

In un'epoca in cui la tecnologia e l'ingegno umano si fondono per plasmare il futuro digitale, Accenture, leader mondiale nei servizi professionali, annuncia l'accordo per l'acquisizione di Intellera Consulting, un punto di riferimento nel mercato nazionale della consulenza per l'innovazione della Pubblica Amministrazione. Fondata nel 2021 e sostenuta dal fondo Gyrus Capital (assistito nell’operazione da Rothschild) e dal management aziendale, Intellera Consulting ha rapidamente affermato la propria posizione come uno dei principali attori nel panorama della consulenza pubblica. Con competenze verticali in ambito Dati e AI, processi di trasformazione digitale e strategica, l'azienda è stata una guida preziosa per molte organizzazioni nel percorso verso una governance più moderna ed efficiente.

"Sono orgoglioso di annunciare la decisione di investire in un’eccellenza nazionale come Intellera Consulting che possiede un riconosciuto know-how tecnologico, consulenziale e strategico nel comparto della Pubblica Amministrazione. Questa acquisizione, la terza che annunciamo nell’anno fiscale in corso, risponde alla volontà di Accenture di guidare il cambiamento in atto plasmando, insieme all’ecosistema, il futuro di settori chiave per la crescita del nostro Paese. Integrando i talenti e le competenze di Intellera Consulting nel network Accenture, intendiamo contribuire ad accelerare la trasformazione della PA e alla definizione di una governance sempre più moderna, responsabile e orientata al cittadino”, ha dichiarato Mauro Macchi, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia.

Andrea Gabardo, Amministratore Delegato di Intellera Consulting, ha aggiunto: “Aiutare i nostri clienti a realizzare i loro obiettivi di trasformazione e offrire le migliori opportunità di realizzazione professionale e personale ai nostri colleghi sono i principi che ci hanno guidato sin dal primo giorno, entrare a far parte del network Accenture significa generare incredibili sinergie nella creazione del valore. Le nostre competenze, la nostra energia ed il nostro entusiasmo trovano una nuova casa ed allo stesso tempo si rafforza la capacità nel supportare il cruciale percorso di trasformazione intrapreso dalla Pubblica Amministrazione, dalla Sanità e dai servizi pubblici del nostro Paese”.

Questa acquisizione, giunta a soli tre mesi di distanza da altre operazioni nel settore della PA, conferma la strategia di crescita di Accenture in Italia. L'operazione, soggetta alle approvazioni previste dalla legge, dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, aprendo la strada a una collaborazione destinata a plasmare il futuro dell'innovazione pubblica nel nostro Paese. Nell’operazione Rothschild & Co è stato advisor del venditore.