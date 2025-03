Acea, approvato il bilancio 2024: risultati record con utile netto a 332 milioni di euro

Acea, pubblicato il bilancio 2024: registrati risultati ai massimi storici con utile netto a €332 milioni e EBITDA a €1.557 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Acea ha approvato il bilancio consolidato per il 2024, registrando risultati finanziari ai massimi storici. Il gruppo ha superato le aspettative con un utile netto di 332 milioni di euro, in crescita del 13% e un EBITDA di 1.557 milioni di euro (+12% rispetto al 2023).

Nel corso del 2024, Acea ha investito 1.439 milioni di euro, con un incremento del 26% rispetto all'anno precedente. La maggior parte degli investimenti (91%) è stata destinata ai settori regolati, come il comparto idrico e le reti elettriche, dimostrando la strategia di rafforzamento infrastrutturale del gruppo.

Acea ha confermato il suo impegno per la sostenibilità, con oltre il 60% della produzione energetica proveniente da fonti rinnovabili (circa 600 GWh) e 3,4 milioni di metri cubi di acqua riciclata e riutilizzata. Inoltre, il gruppo ha effettuato oltre 230.000 ore di formazione per i dipendenti e 15.000 verifiche sulla sicurezza nei cantieri.

Nel comparto idrico, Acea ha esteso la sua presenza in Sicilia e Liguria, consolidando la propria leadership nazionale. Nel settore elettrico, il gruppo ha firmato un accordo con Terna per la cessione della rete ad alta tensione, nell’ottica di ottimizzazione del portafoglio asset. Sul fronte ambientale, prosegue l'iter per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, con l’attesa dell’aggiudicazione definitiva.

L’indebitamento finanziario netto del gruppo si attesta a 4.954 milioni di euro, in leggero aumento (+2%) rispetto al 2023, ma con un rapporto Net Debt/EBITDA in miglioramento a 3,18x rispetto al 3,49x del 2023. Il 91% del debito è a tasso fisso, garantendo stabilità finanziaria nel lungo periodo.

Acea ha proposto un dividendo di 0,95 euro per azione (+8% rispetto al 2023), confermando la solidità della strategia di crescita. Per il 2025, il gruppo prevede un incremento dell’EBITDA tra il 2% e il 3%, con investimenti attesi di circa 1,6 miliardi di euro.

Tra i principali sviluppi del 2024, Acea ha siglato accordi con Amazon Web Services per l’innovazione digitale e con il Gestore dei Servizi Energetici per promuovere l’efficienza energetica. Inoltre, ha avviato la produzione di nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia e nel Lazio, ampliando la capacità rinnovabile.