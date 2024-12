ACEA e Città del Vaticano: inaugurata la nuova vetrata fotovoltaica dei Musei Vaticani

ACEA e Governatorato della Città del Vaticano presentano la nuova vetrata fotovoltaica ai Musei Vaticani: un passo importante verso la sostenibilità energetica e l'innovazione

Una nuova iniziativa a favore della sostenibilità è stata inaugurata oggi ai Musei Vaticani con l’apertura della nuova copertura vetrata fotovoltaica del Cortile delle Corazze. All’evento erano presenti il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga e la Presidente di ACEA, Barbara Marinali, che hanno celebrato il completamento di un progetto che coniuga arte, innovazione e sostenibilità.

L’intervento, realizzato in soli sei mesi da Areti, società del Gruppo ACEA che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica a Roma, ha un duplice obiettivo: da un lato, produrre energia rinnovabile per compensare il consumo energetico dei Musei Vaticani; dall’altro, abbattere la Carbon Footprint dello Stato della Città del Vaticano. La realizzazione di questa copertura fotovoltaica è infatti un passo importante verso la transizione ecologica e la sostenibilità energetica delle strutture storiche del Vaticano.

La nuova copertura, che sostituisce i vetri esistenti con nuovi vetri fotovoltaici, non solo consente la produzione di energia, ma apporta anche miglioramenti estetici e funzionali a uno dei luoghi più iconici e visitati al mondo. La soluzione adottata, infatti, offre un migliore isolamento termico e un effetto di ombreggiamento che aumenta il comfort negli spazi, rendendo più vivibili le aree del cortile. Inoltre, la realizzazione di un impianto di illuminazione innovativo ha migliorato l’efficienza illuminotecnica, valorizzando ulteriormente l’aspetto estetico del sito.

Il progetto ha rappresentato una sfida per i tecnici, che hanno dovuto conciliare i lavori con il flusso quotidiano di visitatori. Per non interferire con il normale afflusso di persone, sono stati utilizzati ponteggi interni ed esterni progettati appositamente per garantire sicurezza e fluidità durante gli interventi. Oltre al Cortile delle Corazze, è prevista la copertura fotovoltaica del magazzino della Vignaccia, situato nei Giardini Vaticani. I lavori per questa struttura sono programmati per essere completati entro i primi mesi del 2025. Complessivamente, i due impianti fotovoltaici produrranno circa 350 kW di picco e una produzione annuale di circa 500 MWh di energia elettrica, contribuendo così alla sostenibilità energetica dei Musei Vaticani e degli spazi circostanti.

In concomitanza con l'inaugurazione della nuova copertura fotovoltaica, sono stati presentati anche 20 punti di ricarica "veloci" su 10 colonnine, insieme a 2 punti di ricarica "ultra fast" su una colonnina situata vicino all’ingresso dell’Aula Paolo VI. Questi nuovi impianti di ricarica fanno parte di un’iniziativa volta a incentivare la diffusione della mobilità elettrica, una scelta strategica in linea con l’impegno del Vaticano verso la sostenibilità ambientale.

Barbara Marinali, Presidente di ACEA, ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto: “La bellezza dell’arte e l’innovazione tecnologica, un binomio che si concretizza perfettamente nel progetto che inauguriamo oggi ai Musei Vaticani. È un’occasione per ACEA per fornire il proprio contributo, grazie alle altissime professionalità del Gruppo, ad uno dei musei più importanti al mondo, supportando così il settore artistico-culturale. Oggi possiamo dire che il Vaticano diventa sempre più green. Continua così il nostro impegno nel migliorare le infrastrutture e offrire soluzioni che vanno nella direzione delle smart city in un futuro in cui la grande sfida passa attraverso i temi della new technology, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale”.

Con questo progetto, ACEA e il Governatorato della Città del Vaticano compiono un passo significativo verso un futuro più sostenibile, integrando l’arte con soluzioni innovative che contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale delle strutture vaticane e a migliorare la qualità della vita per i visitatori e i residenti. La nuova vetrata fotovoltaica rappresenta dunque non solo un’innovazione tecnologica, ma anche un simbolo dell’impegno del Vaticano e di ACEA nella realizzazione di un futuro più verde e più sostenibile, dove arte, cultura e tecnologia possono convivere in armonia.