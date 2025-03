Acea, nominato l'AD Fabrizio Palermo tra gli Ambasciatori in Rosa 2025 di Komen Italia

Acea, nominato l'AD Fabrizio Palermo tra gli Ambasciatori in Rosa 2025: Montecitorio premia l’impegno nella lotta ai tumori del seno di Komen Italia

Nella storica Sala della Lupa di Montecitorio si è svolta la cerimonia di nomina degli "Ambasciatori in Rosa 2025" di Komen Italia, un riconoscimento assegnato a coloro che si distinguono nel sostegno alla lotta contro i tumori del seno. L’evento ha visto la partecipazione di personalità di spicco del panorama istituzionale e sociale italiano.

L’incontro si è aperto con il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che ha espresso il suo apprezzamento per l’attività di Komen Italia. "Grazie all’instancabile lavoro dei medici, degli operatori sanitari e dei volontari, oggi possiamo parlare di prevenzione in modo sempre più efficace. Il coraggio delle donne che hanno condiviso la propria esperienza è stato essenziale per infrangere il tabù del tumore al seno", ha dichiarato Fontana.

L’Avvocato Laura Mattarella ha dichiarato: “Come prima cosa desidero ringraziare il Presidente della Camera dei Deputati che anche quest'anno ci ospita e che con la sua disponibilità e presenza conferma l’importanza dell'attività svolta da Komen Italia nella lotta ai tumori del seno. Ho accettato questa proposta che mi è stata rinnovata perché conosco da molti anni Komen Italia ed ho sempre apprezzato il suo impegno nella cura e soprattutto nella prevenzione dei tumori del seno. Prima viene scoperta la malattia maggiori sono le possibilità di riuscire a sconfiggerla, grazie alle cure che sono sempre meno invasive, precise ed efficaci”.

“I passi avanti fatti negli anni” ha proseguito l’Avvocato Laura Mattarella, “sono enormi e a tutti coloro che si dedicano con impegno e costanza alla ricerca va tutto il nostro sostegno e ringraziamento e, in questo momento, il nostro pensiero va al Prof. Giovanni Scambia. Il sostegno e il ringraziamento va anche a coloro che si prendono cura delle persone malate: ai medici, agli infermieri e al personale sanitario tutto. Se la ricerca e la cura sono propri soltanto di coloro che ne hanno capacità e la formazione specifica, la Komen ci insegna che tutti possiamo dare il nostro contributo.

“La rete di volontari e di collaborazioni che è riuscita a creare negli anni è sempre in continua crescita ed è davvero fonte di ammirazione. Komen Italia ha contribuito a far emergere una malattia di cui prima si parlava poco e ha soprattutto diffuso la cultura della prevenzione. Siamo qui per nominare gli ambasciatori in rosa affinché l'attività di promozione continui e raggiunga il maggior numero di persone possibili affinché nessuno rimanga escluso”, ha concluso l’Avvocato Laura Mattarella.

Tra i nuovi Ambasciatori in Rosa 2025 figurano personalità del mondo della televisione, della sanità, della cultura e dello sport. Tra i premiati, Eleonora Daniele, conduttrice televisiva, Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei presso il Ministero della Cultura, Stefano Bellotti, Segretario Generale della FIPAV, Maddalena Oliva, Vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di Acea, Giulio Gravina, Direttore Generale Italpol Vigilanza e Marta Di Palma, volontaria Komen Italia.

L'evento ha segnato l’avvio delle attività che porteranno alla 26ª edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione mondiale per la lotta contro il tumore al seno, che si terrà dall’8 all’11 maggio 2025 al Circo Massimo di Roma. La corsa si svolgerà anche a Bari, Bologna, Brescia, Matera e in Campania sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Con questa cerimonia, Komen Italia rinnova il suo impegno per la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno, ribadendo l’importanza della ricerca, della solidarietà e del supporto alla salute femminile.