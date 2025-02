ACEA presenta il primo 'Green & Blue Financing Framework' in Italia per investimenti sostenibili

ACEA rivoluziona la finanza sostenibile: nasce il primo 'Green & Blue Financing Framework' in Italia per investimenti nella Blue Economy e nell’energia verde

ACEA ha pubblicato oggi il suo primo Green & Blue Financing Framework, confermando il suo impegno nell’uso della finanza sostenibile per il supporto agli investimenti nei settori strategici in cui opera, in particolare il servizio idrico integrato. Questo framework rappresenta una novità assoluta per l’Italia e si colloca tra i primi esempi al mondo sviluppati da un’emittente corporate.

Il documento aggiorna le attività Green già previste nella precedente edizione e che hanno portato all’emissione di green bond per un valore complessivo di 1,6 miliardi di euro. L’elemento distintivo di questa nuova versione è l’inclusione di un focus specifico sulla Blue Economy, con progetti dedicati al settore idrico che potranno beneficiare dell’emissione di Blue Bond. Questi strumenti finanziari permetteranno ad ACEA, primo operatore italiano e secondo in Europa nel settore, di rafforzare i propri piani di investimento in un ambito considerato strategico per il futuro.

La coerenza del Green & Blue Financing Framework con le principali linee guida internazionali è stata confermata dalla Second Party Opinion rilasciata da DNV Business Assurance Italy, società indipendente specializzata in servizi ESG (Environment, Social, Governance). Il framework definisce un insieme di criteri rigorosi per selezionare i progetti finanziabili, con particolare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse idriche, ambientali ed energetiche. L’approccio di ACEA è pienamente integrato nel piano industriale Green Diligent Growth, parte del Piano di Sostenibilità 2024-2028, che prevede investimenti per circa 5,5 miliardi di euro per la tutela dell’ambiente, la conservazione delle risorse idriche, lo sviluppo dell’economia circolare e la creazione di valore condiviso per le comunità.

Le iniziative inserite nel framework rientrano in diversi ambiti di intervento, tra cui l’approvvigionamento idrico, il trattamento e la gestione delle acque reflue, l’economia circolare, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. Per ciascuna di queste aree sono stati individuati specifici indicatori per monitorare i benefici ambientali e garantire il rispetto degli obiettivi definiti dagli Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’approccio sostenibile di ACEA ha ricevuto riconoscimenti significativi da parte degli operatori finanziari e del mercato. La società è stata valutata Very Strong da Standard Ethics, ha ottenuto lo status PRIME da ISS ESG e un rating Low Risk da Sustainalytics. Inoltre, il titolo ACEA è incluso nel MIB ESG Index, l’indice che raccoglie le principali blue-chip italiane con le migliori performance in ambito ESG.