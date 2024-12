Acea supporta l'Anno Santo 2025: presentate nuove iniziative per valorizzare Roma

Acea: annunciati i progetti volti a soddisfare le esigenze immediate legate al Giubileo 2025 e garantire benefici duraturi per la città di Roma

Roma si prepara al Giubileo 2025 con interventi che promettono di lasciare un segno duraturo sulla città. Questa mattina, nella Sala San Pio X in Vaticano, Acea ha presentato i suoi progetti per l'Anno Santo, alla presenza di S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, e dei vertici dell'azienda, la Presidente Barbara Marinali e l’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo.

Uno dei progetti di punta riguarda il rinnovo dell’illuminazione artistica di Piazza San Pietro, un intervento curato da Areti, la società del Gruppo Acea che gestisce l'illuminazione pubblica e artistica di Roma. Grazie a un lavoro di "light architecture", le 140 statue in travertino del colonnato del Bernini saranno illuminate da 280 proiettori a LED di ultima generazione. Questi sistemi garantiscono un’illuminazione sostenibile e a basso consumo, con un impatto ambientale ridotto.

Inoltre, è stato rinnovato e potenziato l'intero sistema di illuminazione pubblica di Piazza San Pietro, di via della Conciliazione e dei lampadari del colonnato, trasformati anch’essi con tecnologia LED. Questi interventi, oltre a valorizzare il patrimonio artistico, aumenteranno la sicurezza e l’attrattività della zona per i milioni di pellegrini attesi durante il Giubileo.

Acea ha posto grande attenzione anche alla risorsa idrica, installando 14 nuove Case dell’Acqua, di cui due nel territorio dello Stato del Vaticano e 12 lungo i percorsi giubilari di Roma, vicino alle principali Basiliche. Queste si aggiungono alle esistenti e ai 2.500 "nasoni" della città, per offrire acqua pura e certificata ai turisti e ai pellegrini. Innovativa è anche la nuova App “Acquea”, che geolocalizza oltre 150.000 punti idrici, fornendo informazioni sulla qualità dell’acqua in italiano, inglese e spagnolo. “I pellegrini potranno scoprire che l’acqua di Roma non è seconda a nessuna acqua minerale”, ha sottolineato Mons. Fisichella.

Tra il 25 e il 27 aprile 2025, Roma accoglierà oltre 100.000 giovani per il Giubileo degli Adolescenti. Acea, in questa occasione, ha avviato un progetto di educazione idrica nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela delle risorse idriche.

L’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo ha illustrato gli investimenti strategici della società per garantire il futuro idrico ed energetico di Roma. Tra questi, spicca il raddoppio dell’acquedotto del Peschiera, una delle più grandi opere idriche d’Europa, fondamentale per la sicurezza idrica della Capitale. "Il Peschiera è stato costruito 90 anni fa e alimenta oggi l’80% dell’acqua di Roma. Garantire la sua efficienza significa garantire il futuro della città", ha dichiarato Palermo. Parallelamente, Acea sta investendo 2,5 miliardi di euro per la sostituzione della rete idrica romana, con interventi su oltre 280 km di tubature e opere di depurazione. La rete verrà inoltre digitalizzata per migliorarne la gestione e renderla di nuova generazione.

Sul fronte energetico, Acea sta potenziando la rete elettrica di Roma con un investimento di 1,7 miliardi di euro. Questo intervento mira a rendere la città più resiliente, in grado di supportare la transizione energetica e la crescente domanda di energia sostenibile. Acea è inoltre impegnata nel settore dell’economia circolare, con la realizzazione di un termovalorizzatore a Roma che trasformerà i rifiuti in energia, riducendo significativamente l’impatto ambientale. “Si tratta di un progetto che darà una svolta al tema dei rifiuti, offrendo benefici non solo durante il Giubileo, ma anche per gli anni a venire”, ha aggiunto Palermo.

Gli interventi di Acea sono stati progettati con una duplice finalità: soddisfare le esigenze immediate legate al Giubileo 2025 e garantire benefici duraturi per la città di Roma. "Stiamo lavorando per trasformare Roma in un’eccellenza nella gestione sostenibile e innovativa delle risorse", ha concluso Palermo. Con interventi che spaziano dall’illuminazione pubblica alla sicurezza idrica, dalla transizione energetica alla gestione dei rifiuti, Acea si conferma un partner fondamentale per la Capitale in questo momento storico. Il Giubileo non sarà solo un evento spirituale e culturale, ma un’occasione per far risplendere Roma in tutto il suo splendore.

L'intervista a Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Acea

A margine della conferenza stampa, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Acea, ai microfoni di affaritaliani ha dichiarato: "Il termovalorizzatore rappresenta un’opera di grande importanza per la città di Roma. Si tratta di un progetto promosso da Acea, già presentato e attualmente in attesa dell’avvio della gara. La progettazione è stata completata e siamo pronti a partire con il cantiere non appena sarà possibile.

"Molte delle iniziative presentate oggi in conferenza stampa sono già state realizzate, mentre altre sono in corso di sviluppo. Il Giubileo rappresenta un’occasione cruciale per Roma, offrendo l’opportunità di migliorare le infrastrutture cittadine. Gli interventi riguardano principalmente il sistema idrico, la rete elettrica e la gestione dei rifiuti. Acea è impegnata da tempo a incrementare in modo significativo gli investimenti sulla città, con l’obiettivo di trasformare il Giubileo in un’occasione di crescita che avrà effetti positivi anche negli anni futuri", ha continuato Palermo.

"In particolare, sono state pianificate opere per garantire una fornitura idrica adeguata durante l’evento, con la realizzazione di nuove condotte e il supporto logistico necessario per assicurare un servizio efficiente. Allo stesso modo, importanti risorse sono state destinate al potenziamento della rete elettrica di Roma e al miglioramento degli impianti per la gestione dei rifiuti, tra cui quello di San Vittore, oltre al nuovo progetto del termovalorizzatore. Questi interventi non solo permetteranno di affrontare con successo le sfide poste dal Giubileo, ma contribuiranno a creare una città più moderna, efficiente e resiliente, in grado di affrontare con slancio il futuro", ha concluso Palermo.