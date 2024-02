AcomeA, Daniele Bivona nuovo Portfolio Manager obbligazionario

AcomeA: annunciata la nomina di Daniele Bivona come nuovo Portfolio Manager obbligazionario

AcomeA, boutique di investimento indipendente italiana caratterizzata da un approccio value contrarian alla gestione attiva di fondi UCITS e liquid alternative, annuncia l’ingresso di Daniele Bivona come Portfolio Manager obbligazionario per i fondi AcomeA Performance e AcomeA Breve Termine, riportando ad Alberto Foà, presidente e responsabile obbligazionario della società.

Bivona viene da APG Asset Management, uno dei maggiori asset manager istituzionali mondiali, basato ad Amsterdam, dove è stato responsabile della gestione attiva dei fondi interni dedicati al debito emergente multi settoriale. In precedenza, ha maturato dieci anni di esperienza nella gestione di portafoglio e nel trading proprietario in Banca IMI, Amundi Asset Management e BancoPosta Fondi SGR concentrandosi su strategie macro e sul debito emergente per portafogli obbligazionari e multi-asset a rendimento assoluto.

“Questo nuovo ingresso ha l’obiettivo di rafforzare le capabilities di AcomeA SGR in ambito obbligazionario. Bivona è un gestore esperto che vanta una comprovata storia di successo nella gestione di portafogli emergenti e macro, anche in condizioni di mercato di difficile interpretazione. È un risultato importante saper attrarre nuovi talenti, è la dimostrazione che la nostra boutique di investimento è riconosciuta per serietà e capacità di generare ritorni interessanti”, ha dichiarato Giovanni Brambilla, Responsabile Investimenti, AcomeA.

“La fine del QE e l'aumento dell'incertezza geopolitica in uno scenario di alti livelli di inflazione ed espansione fiscale continueranno ad aumentare la volatilità, la dispersione e l’instabilità delle correlazioni. Allo stesso tempo questo contesto crea un terreno fertile e pieno di opportunità per i fondi obbligazionari non tradizionali come AcomeA Performance e Breve Termine che con il loro stile di gestione attivo, dinamico e globale saranno in grado di sfruttare queste opportunità per generare rendimenti interessanti e offrire un’effettiva diversificazione all’interno dei portafogli degli investitori anche grazie a un nuovo approccio di gestione del rischio di portafoglio che verrà ulteriormente rafforzato nei prossimi mesi”, ha concluso Bivona.