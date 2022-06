Acqua Panna omaggia la Toscana nella nuova campagna pubblicitaria per l'estate

Acqua Panna lancia il nuovo spot per l'estate e omaggia la bellezza della Toscana

Gusto unico, equilibrio perfetto: sono le caratteristiche distintive di Acqua Panna, concetti attorno a cui il brand di acqua ridefinisce la sua strategia marketing e lancia la nuova campagna pubblicitaria ideata da Ogilvy, firmata dal pluripremiato regista Martin Werner e pianificata da Mindshare.

“Gruppo Sanpellegrino è un’azienda ambasciatrice del Made in Italy in tutto il mondo”, afferma Ilenia Ruggeri, Head of marketing innovation e trade marketing. “Un primato coltivato negli anni grazie ai suoi brand di valore che hanno saputo mantenere intatto il legame con il territorio da cui hanno origine. Una testimonianza emblematica di questo impegno è rappresentata da Acqua Panna, che deve al territorio toscano il suo gusto unico celebre in Italia e in tutto il mondo. Un rapporto che è al centro della strategia di Acqua Panna che vedrà il riposizionamento del brand e la valorizzazione dell’eccellenza italiana”.

La campagna, on air dal 26 giugno sui palinsesti televisivi e sui canali digitali del brand, ha l’obiettivo di valorizzare il percorso di Acqua Panna nel territorio toscano, attraverso il quale acquisisce un perfetto equilibrio minerale ed un pH 7,9 naturale alla sorgente. Sono proprio questi elementi a donarle il gusto unico per il quale è nota e apprezzata a livello internazionale. Acqua Panna ha origine nei pressi di Scarperia, nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, in un’area protetta di 1300 ettari, già riserva di caccia della famiglia Medici.

Con un tono evocativo e spettacolare, lo spot mette in scena un viaggio attraverso le bellezze della Toscana rinforzando il concetto di equilibrio, di convivialità, di un gusto unico e di un approccio attento e consapevole all’ambiente circostante. Per ottenere questo risultato, le immagini sono state girate con l’uso di un drone che sorvola la campagna toscana e conduce lo spettatore tra paesaggi unici al mondo e poi esplora il sottosuolo che dona ad Acqua Panna il suo gusto inimitabile.