Adecco: effettuate 1.000 assunzioni nel 2024

Adecco e l'orientamento dei giovani al lavoro: eseguite 1.000 assunzioni nel 2024

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, prevede di assumere nel corso del 2024 almeno 1.000 persone con contratto a tempo indeterminato, in seguito alle iniziative in collaborazione con la Scuola Secondaria di Secondo Grado per potenziare l’orientamento al mondo del lavoro dei giovani. L’obiettivo è pertanto quello di raddoppiare il numero di assunzioni di giovani studenti raggiunte nel 2023, che hanno toccato quota 500. Un progetto ancora più ambizioso per l’azienda che nel corso degli ultimi dodici mesi ha contribuito a collocare nel mondo del lavoro oltre il 55% degli apprendisti avviati nel mondo del lavoro.

Lo scopo dei progetti del mondo Education di Adecco è creare un dialogo solido e strutturato fra il mondo della formazione e il mercato del lavoro, per contrastare lo skill mismatch che il Paese sta vivendo (tra questi, ce ne sono alcuni che Adecco da anni porta avanti, come TecnicaMente, le partnership con gli ITS, Job Talks, Sector Challenge e Apprendistato duale ecc.). Nel corso del 2023, Adecco ha realizzato numerosi progetti di orientamento scolastico, che hanno permesso di portare avanti iniziative in tutto il Paese e coinvolgere circa 20 mila studenti in 340 istituti scolastici per un totale di 2.300 ore di formazione e orientamento. Sempre in tema di upskilling e reskilling, il 2023 si è chiuso con 250 Academy formative organizzate per 3.500 studenti e professionisti.

"Siamo orgogliosi di potenziare ulteriormente il nostro impegno nel supportare i giovani talenti che si approcciano al mondo del lavoro, attraverso progetti di formazione concreti, aiutandoli a costruire il proprio futuro professionale. Nel 2023 abbiamo superato il traguardo delle 500 assunzioni a tempo indeterminato e quest’anno ci poniamo obiettivi ancora più ambiziosi. In un contesto in cui il mismatch nel mondo del lavoro è ancora molto diffuso, le iniziative di upskilling e reskilling continuano a rappresentare uno strumento fondamentale, non solo per i giovani candidati che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro, ma anche per migliorare l’occupabilità di professionisti già affermati e per accrescere la competitività delle aziende che sono sempre più sensibili a questo tipo di iniziative", ha commentato Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di Adecco.