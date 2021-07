Alimenti, packaging, cosmetici, agricoltura: l’Italia motore europeo del Bio

L’Italia ha un ‘motore’ biologico che è punto di riferimento in Europa e la fotografia di un comparto in costante ascesa e con derivazioni sempre più ampie verrà fatta a Bologna, dal 9 al 12 settembre, in occasione di Sana2021. La centralità del tema ambientale passa dal nuovo Green Deal Europeo che ha trovato riscontro anche nella recente nascita del Ministero per la transizione ecologica: l’intero sistema agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, ha la necessità di superare schemi e logiche tradizionali, per fronteggiare al meglio le sfide che attendono cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nei i prossimi anni.

Gli Appuntamenti



Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda. La terza edizione di Rivoluzione Bio, gli Stati Generali del biologico. L’iniziativa – promossa da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e AssoBio, con la segreteria organizzativa di Nomisma – è in programma a SANA giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021. RIVOLUZIONE BIO costituisce per gli operatori del comparto la principale occasione di confronto e di dialogo sul mercato e le sue prospettive, come pure sulle linee di indirizzo politico a livello italiano ed europeo lungo i diversi anelli della filiera.

Al suo interno è particolarmente rilevante la presentazione dei dati dell’Osservatorio Sana, calendarizzata per giovedì 9 settembre (14.30 - 18.30), promossa da BolognaFiere e curata da Nomisma, con il patrocinio di FederBio e AssoBio e il sostegno di ICE. L’incontro è da anni un appuntamento indispensabile per offrire un quadro complessivo e dettagliato sul mercato biologico.

Altro convegno importante è la tavola rotonda di venerdì 9 settembre (ore 10.30-13.30) dal titolo Biologico tra presente e futuro: le istituzioni a confronto che, grazie al contributo dei massimi esperti e rappresentanti istituzionali, si occuperà di strategie e azioni per facilitare la transizione a un’agricoltura ecologica e sostenibile.



Focus Convegni

Tra i principali temi all’ordine del giorno per SANA anche innovazione e sostenibilità. Secondo quanto emerso dal Food Industry Monitor, a cura dell’Università delle Scienze gastronomiche di Pollenzo (Unisg), le aziende del settore food che hanno scelto modelli di business innovativi e sostenibili hanno registrato un aumento del 4,8% dei ricavi (o più precisamente del Cagr, tasso annuo di crescita composto tra il 2015 e il 2019), contro l’1% delle aziende di stampo più tradizionale.



Restando nel perimetro di RIVOLUZIONE BIO, si darà quindi spazio a un approfondimento sul packaging responsabile nel settore agroalimentare. L’appuntamento, previsto venerdì 10 settembre a partire dalle 14.30 e realizzato a cura di Nomisma in collaborazione con AssoBio, metterà al centro uno degli aspetti decisivi della produzione, evidenziando come materiali e tecniche di confezionamento abbiano un impatto sempre più rilevante anche nelle scelte di consumo.



Il packaging, d’altra parte, sarà il filo conduttore della prima edizione di SANATECH, la rassegna internazionale della filiera produttiva del biologico e del naturale: una fiera nella fiera che offrirà una visione globale su tutto il processo produttivo del biologico.

Oltre al convegno focalizzato sull’agroalimentare, il packaging sarà protagonista di un ulteriore focus, questa volta in ambito beauty: venerdì 10 settembre (10.30 - 13-30) si terrà un incontro dedicato al confezionamento dei prodotti cosmetici, con un’analisi di dettaglio sulle ultime innovazioni in fatto di sostenibilità e circolarità. L’iniziativa è organizzata da BolognaFiere-SANATECH e Cosmetica Italia.

Di sicuro interesse per gli operatori anche i convegni tecnici a cura di Avenue Media, ugualmente inseriti nel più ampio contesto di SANATECH.



Emerge, inoltre, una chiara vocazione green anche per il comparto cosmetico: secondo il Centro Studi di Cosmetica Italia è in aumento tra i consumatori la richiesta di cosmetici naturali e realizzati nel rispetto dell’ambiente. Sarà questo uno dei temi in agenda sabato 11 settembre durante il Convegno del Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia, dal titolo Cosmetici e post pandemia: saranno più green, sostenibili, bio e naturali. Il modello erboristeria.



SANA 2021

La 33° edizione di SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale si svolgerà presso il Quartiere fieristico di Bologna, da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2021, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e della CCIAA - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, con il supporto di ITA - Italian Trade Agency e in collaborazione con AssoBio e FederBio