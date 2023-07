Alkemia: acquisita la quota di maggioranza di Pakelo Motor Oil

Alkemia acquisisce la quota di maggioranza di Pakelo Motor Oil

Alkemia, con un coinvestimento da parte di Banca Ifis, ha acquisito indirettamente la quota di maggioranza di Pakelo Motor Oil, azienda italiana leader nella produzione di lubrificanti e grassi, specializzata nella realizzazione di prodotti di eccellenza per i settori dell’automotive premium, della trazione pesante, delle macchine agricole, del movimento terra e dell’industria. Attraverso questa operazione, Alkemia ha rilevato le quote dei soci Alberto, Aldo e Rino Polacco, che hanno contestualmente reinvestito con una significativa quota di minoranza.

Alberto Polacco, già Amministratore Delegato e Presidente del CdA, rimarrà alla guida dell’azienda e ne garantirà la continuità gestionale ricoprendo il medesimo ruolo. Il progetto promosso da Alkemia prevede l’accelerazione del percorso di internazionalizzazione impostato da Pakelo, nonché la valorizzazione e l’ampliamento del portafoglio prodotti, senza escludere la valutazione di potenziali acquisizioni al fine di creare un player integrato di eccellenza. Pakelo, infatti, nel 2022 ha registrato ricavi per circa 47 milioni di euro e nel 2023 prevede di oltrepassare la soglia dei 50 milioni di euro.

Alberto Polacco, Amministratore Delegato di Pakelo, ha così commentato l’operazione: “Abbiamo selezionato Alkemia non soltanto per la riconosciuta professionalità ed esperienza in operazioni di questa natura su asset industriali, ma anche per l’approccio imprenditoriale, proprio di questo team di investimento che ha favorito il nostro incontro in virtù della visione comune del modello di business. La partnership che abbiamo instaurato consentirà a Pakelo di incrementare la popolarità del marchio e la quota di mercato attraverso una forte accelerazione nello sviluppo della rete mondiale di distribuzione del prodotto Pakelo, assicurando all’azienda un avvenire sempre più globale. Sono molto orgoglioso di quello che stiamo costruendo e del futuro per il quale stiamo ponendo le basi, la spinta fornita da questa alleanza farà sì che Pakelo possa procedere a passo spedito in direzione di una ulteriore crescita. Sono certo che raggiungeremo, insieme, grandi traguardi”.