Allianz Partners Italia: Marco Gioieni è il nuovo CEO

Allianz Partners Italia accoglie Marco Gioieni nel ruolo di nuovo Amministratore Delegato

Allianz Partners ha annunciato la nomina di Marco Gioieni nel ruolo di Amministratore Delegato di Allianz Partners Italia. Il percorso di Gioieni nel Gruppo, leader mondiale nell’assistenza, assicurazione in viaggio, servizi internazionali alla salute e mobilità, affonda le radici nel 2016, quando entra in Allianz come Regional Marketing Director per la regione dei Paesi Mediterranei, Medio Oriente ed Africa, dove era responsabile delle iniziative legate all’acquisizione di nuovi clienti, dell’esperienza cliente, dell’offerta prodotti e delle partnership strategiche. Nel 2018 è stato nominato Group Chief Marketing Officer con sede a Parigi. Ha guidato l'impostazione di una nuova strategia di marketing digitale globale, il programma di customer centricity per tutto il Gruppo e ha condotto con successo il progetto di rebranding di Euler Hermes in Allianz Trade.

Oggi Gioieni vanta dunque una ventennale esperienza a livello internazionale e di alto profilo in ambito vendite e marketing, con focus su innovazione e trasformazione digitale, maturata attraverso ruoli di leadership nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari. In qualità di nuovo Amministratore Delegato, riporterà ad Alexis Obligi, Regional CEO per Western Europe, Latin America & MEA, succedendo nel ruolo a Paola Corna Pellegrini, che a fine giugno è andata in pensione dopo una lunga e proficua carriera.

“Sono davvero felice di unirmi ad Allianz Partners Italia“, ha commentato Marco Gioieni. “Allianz Partners ha uno scopo unico e distintivo nel suo genere, quello di aiutare le persone nei momenti più sfidanti della loro vita: in viaggio, durante la mobilità quotidiana, a casa o in caso di problemi di salute. Allianz Partners incarna così la sua visione e i suoi valori fornendo serenità ai propri clienti e partner attraverso soluzioni innovative.”

"Sono orgoglioso di dare il benvenuto a Marco Gioieni" ha aggiunto Alexis Obligi, Regional CEO per Western Europe, Latin America & MEA "Sono certo che, grazie alla sua comprovata esperienza e visione innovativa, guiderà l’azienda verso nuove ed entusiasmanti opportunità.”