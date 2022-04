American Express, ancora sul podio della Great Place To Work

American Express, ottenuto il secondo posto per la categoria Large Companies della classifica Best Workplace Italia 2022

American Express, società globale di servizi di pagamento integrato, ha ottenuto il secondo posto per la categoria Large Companies nella classifica Best Workplace Italia 2022 di Great Place to Work, consolidando una cultura che mette al centro i colleghi e il loro benessere, che abbraccia una sempre maggiore inclusività, fiducia, crescita e flessibilità, e con uno sguardo attento sul mondo esterno. Un risultato importante basato sulle opinioni dei dipendenti di American Express Italia sul proprio ambiente di lavoro, considerato anche quest’anno tra i migliori in Italia.

American Express continua a promuovere una cultura organizzativa unica e rivede ed evolve costantemente i suoi programmi e i suoi processi per garantire lo sviluppo di un ambiente che promuove l’inclusione e la diversità, la leadership e la crescita e il lavoro agile. Infatti, American Express è stata tra le prime realtà in Italia ad introdurre lo smart working, trasformazione che si è rivelata utilissima negli ultimi due anni, quando la priorità è stata quella di tutelare la salute dei colleghi facendoli lavorare tutti da casa. Ciò ha consentito al Gruppo di evolvere rapidamente il proprio modello di leadership e di velocizzare il processo di trasformazione digitale.

Melissa Ferretti Peretti, Amministratore Delegato di American Express Italia, ha dichiarato: "Nel 2021 i nostri colleghi sono rimasti al centro della nostra strategia e questo ci ha permesso, anche quest’anno, di raggiungere questo eccezionale risultato: abbiamo continuato a mettere al primo posto la loro sicurezza ed abbiamo fatto evolvere la nostra organizzazione per permettere loro di sviluppare il proprio talento, esprimendo le proprie idee in un contesto innovativo ed inclusivo. Abbiamo inoltre lavorato per garantire la massima flessibilità e il maggior benessere alle nostre persone evolvendo il nostro programma di Welfare per andare incontro sempre di più alle nuove necessità. Amex Flex, il nuovo modello di lavoro che implementeremo a Maggio, va proprio nella direzione di rispondere ad un bisogno diventato chiave: bilanciare le esigenze professionali con quelle personali e fare leva su tutto ciò che abbiamo imparato durante gli ultimi due anni. Questo modello di collaborazione, ancora più incentrato su comunicazione e fiducia, darà ai nostri colleghi più flessibilità, con la possibilità di lavorare fino a 8 giorni al mese in ufficio nonché fino a 4 settimane di seguito all’anno da una location diversa dal principale luogo di lavoro. Sarà possibile prenotare tutto tramite un’app e, grazie all’ulteriore rinnovo tecnologico dei nostri uffici, potremo fare meeting ibridi garantendo ai nostri colleghi un’esperienza di lavoro sempre più flessibile e coinvolgente”.

Attraverso il suo programma di Healthy Living, American Express offre una serie di iniziative dedicate a supportare la salute e il benessere dei suoi colleghi. Queste includono sostegno medico e psicologico, compreso l’accesso gratuito, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ad un servizio di assistenza telefonica, un ampio programma di esercizio fisico online e un generoso programma di Flexible benefit che comprende servizi per la famiglia, istruzione, tempo libero e spese mediche. L’azienda ha poi implementato misure a supporto di genitori che lavorano e famiglie, come turni e permessi agevolati, e nuovi servizi di sostegno tramite una società esterna che fornisce assistenza qualificata per i figli nello studio, babysitting e molto altro.

American Express, l'impegno per i propri dipendenti e per il pianeta

American Express ha continuato ad investire nello sviluppo dei talenti offrendo un’ampia scelta di programmi virtuali e non. Sta inoltre investendo su talenti selezionati con le sue Academy, percorsi di sviluppo dedicati, in collaborazione con prestigiosi partner esterni, incentrati sul potenziamento della leadership femminile, o su competenze specifiche per il futuro dell’azienda, come quelle digitali.

Inoltre si impegna da anni per costruire una cultura inclusiva che dia voce a ciascun collega, premi il lavoro di squadra e celebri differenti punti di vista, e che rifletta la diversità delle comunità in cui opera. Le network del Gruppo dedicate ai colleghi riuniscono persone che condividono esperienze e interessi comuni. L’obiettivo del Gruppo è di aiutare le donne a costruire relazioni più forti è più significative in tutta l’azienda, portandole così a essere più visibili, a rimanere in American Express e a progredire verso ruoli di leadership. All’interno del Gruppo, la Pride+ Colleague Network aiuta a promuovere una cultura in cui ciascuno si possa sentire sicuro e libero di esprimersi. La Pride+ Colleague network locale promuove attivamente iniziative durante tutto l’anno e ha celebrato il suo quinto compleanno a Novembre 2021 con un evento interno che ha coinvolto influencer chiave in ambito LGBTQ+.

Nel 2021, American Express ha lanciato la sua nuova strategia ESG globale, il cui obiettivo è di contribuire a favorire la diversità, l’equità e l’inclusione, costruire la fiducia finanziaria e promuovere soluzioni per contrastare il cambiamento climatico. In Italia, il Gruppo ha lanciato il No Violence Project, in collaborazione con il CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano), per accrescere la consapevolezza sul tema della violenza sulle donne e fornire supporto a colleghe, colleghi e alle loro famiglie. Il programma di American Express Young Talent, avviato con il Campus Recruitment EMEA, sostiene la crescita professionale di giovani studenti, anche provenienti da un ambiente multietnico. American Express crede anche che sia fondamentale supportare i piccoli negozi nelle loro comunità e attraverso la campagna Shop Small, che quest’anno giunge al suo terzo anno in Italia, si impegna a supportare i negozi di quartiere ispirando i suoi Titolari di Carta a visitarli, fornendo incentivi finanziari e incrementando la conoscenza delle botteghe di quartiere all’interno delle loro comunità.

Sul fronte ambientale, il Gruppo è già al 100% carbon neutral, ma ha fissato l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2035. In Italia la flotta aziendale è in gran parte elettrica o ibrida. In partnership con Healthy Virtuoso, il Gruppo ha lanciato delle competizioni sportive tra i colleghi per promuovere l’esercizio fisico, legate a un’iniziativa di piantumazione, arrivando a piantare 332 alberi in grado di assorbire ciascuno fino a 30 Kg di CO2 ogni anno.

All’interno di questa evoluzione, il percorso del Gruppo va verso un nuovo modello di lavoro, Amex Flex, che offrirà ancora più flessibilità ai colleghi, permettendo loro di esprimere al massimo il proprio potenziale, e che porterà a bilanciare ancora meglio lavoro da casa e necessità di interazione umana.