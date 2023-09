Amgen punta sui suoi talenti: nuove nomine per Borgiani e Rizzato

Amgen, promossi Borgiani e Rizzato: adesso alla guida delle Business Unit Patologie croniche e Oncologia & Ematologia

Amgen è da sempre attenta alla valorizzazione delle proprie persone, in particolare dei collaboratori più giovani, alla cui crescita professionale dedica impegno e risorse. Queste sono destinate a percorsi di formazione oltre che allo sviluppo di un ambiente dinamico e stimolante, nel quale i talenti possano esprimere al meglio le loro potenzialità, anche grazie a molteplici percorsi di carriera. Lo confermano due recenti nomine a ruoli di elevata responsabilità nell’ambito di attività strategiche per l’azienda. La più recente è quella di Bruno Borgiani, dai primi giorni di settembre nuovo Business Unit Director, Oncologia & Ematologia di Amgen Italia.

Il percorso professionale di Borgiani si è svolto praticamente tutto all’interno di Amgen. Infatti, dopo aver conseguito una laurea magistrale in biotecnologie mediche, molecolari e cellulari, e alcune esperienze come ricercatore e imprenditore, nel 2014 è entrato a far parte del team di Amgen Italia, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità, dall’area medica al marketing, a ruoli commerciali. Qui ha completato il suo percorso, anche con un Executive MBA alla SDA Bocconi School of Management, fino a raggiungere l’incarico attuale, che lo pone alla guida di una business unit chiave dell’azienda.

Borgiani, dichiara: “Sono grato per questa opportunità di crescita professionale. È una conferma dell’approccio costruttivo, che è proprio di Amgen, ispirato alla fiducia e orientato alla responsabilizzazione individuale. L'ho sperimentato fin dal mio ingresso in azienda. Nella mia nuova posizione mi impegnerò a sostenere questa visione, in grado nel lungo termine di valorizzare i talenti dei singoli collaboratori ispirando una squadra coesa e con grandi ambizioni”.

La nomina di Borgiani è stata preceduta da quella di Sara Rizzato a Business Unit Director, Patologie croniche di Amgen Italia. Laurea in economia, MBA in International Business al MIB School of Management di Trieste, Sara Rizzato ha maturato diverse esperienze professionali in importanti realtà farmaceutiche. In Amgen da oltre dieci anni, ha occupato ruoli di crescente responsabilità, da Brand Manager in Onco-ematologia a responsabile commerciale dell’area dei biosimilari e, più recentemente, responsabile dell’unità di Customer Engagement and Solutions. In questo ruolo, Sara ha offerto un contributo determinante all’evoluzione dell’informazione scientifica in prospettiva multicanale e allo sviluppo delle competenze digitali dell’organizzazione.

Il percorso di crescita di Sara Rizzato attesta anche quanto Amgen Italia sia in prima linea sul tema delle pari opportunità. Più in generale, Amgen è attenta all’inclusività, promuovendo diversi programmi e iniziative tese da un lato a tutelare e valorizzare le diversità, dall’altro a creare le condizioni per un migliore equilibrio tra dimensione privata e lavoro.

Sara Rizzato, sottolinea: “Amgen è un luogo privilegiato per crescere professionalmente abbracciando prospettive di cambiamento e di miglioramento continui, fondamentali per affrontare un contesto in continua evoluzione. Allo stesso tempo, quest’azienda è saldamente ancorata a principi solidi, come il rispetto e l’inclusione di tutte le diversità, con una grande attenzione alla parità di genere. La possibilità di carriera garantita in modo paritario a donne e uomini, unitamente a politiche che facilitano una conciliazione tra vita privata e lavoro, è un elemento centrale per una reale gender equity. Amgen Italia (dove oltre il 50% del management è femminile) è testimonianza di un impegno concreto in questo senso”.