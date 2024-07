Amplifon, pubblicati i risultati del primo semestre: ricavi in crescita a €1,2 mld

Amplifon, presentati i risultati del primo semestre 2024: ricavi in forte crescita pari a 1,2 miliardi di euro segnando un incremento dell’8%

Amplifon, leader mondiale nel settore delle soluzioni per l’udito, ha pubblicato oggi i risultati finanziari per il primo semestre del 2024, evidenziando un trend di crescita robusto nonostante le sfide del mercato europeo. I ricavi consolidati hanno raggiunto i 1.177,3 milioni di euro, segnando un incremento dell’8% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato è stato sostenuto da una crescita organica solida, pari al 4,6%, e da un significativo contributo delle acquisizioni, che hanno aggiunto un 3,4% alla performance.

L’EBITDA ricorrente è salito a 297,2 milioni di euro, con un aumento del 7,7% rispetto ai 276,0 milioni di euro del primo semestre 2023. Il margine EBITDA si è attestato al 25,2%, in crescita di 40 punti base, grazie alle azioni di miglioramento della produttività implementate nella seconda parte del 2023. Questi risultati sono particolarmente notevoli considerando il contesto di debolezza del mercato europeo, che ha influenzato la performance durante la seconda metà del secondo trimestre.

Il risultato netto su base ricorrente è aumentato a 90,3 milioni di euro, in crescita rispetto agli 89,3 milioni del primo semestre 2023. L’utile netto as reported ha raggiunto 87,8 milioni di euro, un incremento dell’8% rispetto ai 81,4 milioni di euro dell’anno precedente. Tuttavia, il free cash flow è diminuito a 46,8 milioni di euro, rispetto ai 76,1 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno passato, a causa di un aumento degli investimenti e degli esborsi per acquisizioni e dividendi.

La posizione finanziaria netta è aumentata a 1.009,3 milioni di euro rispetto ai 852,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023, in seguito a investimenti significativi per Capex e acquisizioni, e al pagamento di dividendi per circa 66 milioni di euro. La leva finanziaria si è alzata a 1,70x rispetto all’1,50x di fine 2023.

Nel mese di luglio, Amplifon ha completato la sua terza acquisizione negli Stati Uniti dell’anno, rilevando un franchisee con 15 negozi. Queste acquisizioni, insieme agli oltre 290 nuovi punti vendita aggiunti globalmente da gennaio ad oggi, principalmente in Francia, Germania, Nord America, Cina e Uruguay, rafforzano ulteriormente la posizione dell’azienda sul mercato.

Per il resto dell’anno, Amplifon conferma l’obiettivo di una crescita high-single digit dei ricavi a cambi costanti e prevede di raggiungere un margine EBITDA di circa il 24,3%. Questo obiettivo riflette le azioni di produttività implementate nel 2023 e tiene conto dell’effetto diluitivo dell’espansione del network di negozi diretti negli Stati Uniti e degli investimenti di marketing per contrastare la debolezza del mercato europeo.

Il CEO Enrico Vita ha commentato: "Nel primo semestre del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, con risultati in forte incremento nonostante le difficoltà del mercato europeo. Siamo fiduciosi nelle nostre prospettive future, sostenute dalla crescita organica e da un’espansione strategica continua". Con un avvio positivo del terzo trimestre e ricavi in forte crescita a luglio, Amplifon si posiziona favorevolmente per affrontare il resto dell’anno con ottimismo e strategia mirata.