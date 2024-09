Amplifon inclusa nella classifica di Newsweek: è tra le aziende più affidabili al mondo

Amplifon riconosciuta tra le aziende più affidabili al mondo: presente nella classifica 2024 di Newsweek e Statista

Amplifon, leader globale nelle soluzioni per la cura dell’udito, è stata inclusa nella prestigiosa lista delle World’s Most Trustworthy Companies 2024, pubblicata dal magazine americano Newsweek in collaborazione con Statista. Questa classifica, che riconosce le aziende più affidabili al mondo, include 1.000 società provenienti da 23 settori e 20 paesi, tutte con fatturati annui superiori a 500 milioni di dollari.

Amplifon è l’unica azienda italiana presente in questa selezione e l'unico hearing care retailer internazionale a essere stato inserito nella categoria Health Care & Life Sciences. Il risultato si basa su interviste condotte a un campione rappresentativo e sull'analisi del sentiment sui social media, valutando la fiducia da parte di consumatori, dipendenti e della comunità finanziaria.

Con oltre 20.000 dipendenti in tutto il mondo, Amplifon si distingue per la capacità di rispondere alle esigenze di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi innovativi e personalizzati. Il gruppo opera in 26 paesi, con una rete di circa 10.000 punti vendita, generando ricavi annui superiori a 2 miliardi di euro.