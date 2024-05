Amundi lancia una nuova gamma di ETF a scadenza fissa

Amundi annuncia il lancio una gamma completa di ETF sui titoli di Stato in euro a scadenza fissa

Amundi, primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale e leader europeo degli ETF, annuncia il lancio della sua nuova gamma di ETF a scadenza fissa, concepita per combinare la prevedibilità dei rendimenti con un accesso semplice ai titoli di Stato in euro. Con commissioni di gestione di appena lo 0,09%, questi ETF a scadenza fissa offrono agli investitori competitività e flessibilità.

Gli ETF a scadenza fissa consentono agli investitori di stimare il rendimento a scadenza del fondo nel giorno dell’investimento, offrendo un livello di prevedibilità particolarmente ricercato nell'attuale contesto di mercato. Questi ETF, che hanno una scadenza come le obbligazioni, consentono agli investitori di gestire i loro portafogli in modo più efficace.

Gli ETF a scadenza fissa di Amundi replicano gli indici FTSE Russell che cercano un'esposizione ai titoli di Stato denominati in euro con scadenza 2027 o 2028. Da singoli paesi, come Italia o Germania, a esposizioni più ampie, gli investitori possono scegliere di investire in una nuova generazione di ETF a scadenza sui titoli di Stato in euro, con la possibilità di personalizzare l'allocazione dei loro portafogli e soddisfare obiettivi e vincoli di rischio nel tempo.

Benoit Sorel, Head of ETF, Indexing & Smart Beta di Amundi, ha dichiarato: “Combinando visibilità e flessibilità, gli ETF a scadenza fissa di Amundi ci consentono di soddisfare la richiesta dei nostri clienti di soluzioni agili in grado cogliere i livelli di rendimento di oggi per finanziare i progetti di domani. Questa nuova offerta arricchisce ulteriormente la nostra attuale gamma di ETF obbligazionari e testimonia il nostro impegno nello sviluppo di valide soluzioni adatte a soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.