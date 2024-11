ANBI: Maria Chiara Zaganelli nuovo Direttore Generale di CREA

ANBI: Zaganelli alla guida di CREA come Direttore Generale

La nomina di Maria Chiara Zaganelli a Direttore Generale di CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria) segna un momento significativo per il settore primario italiano: l’attività dell’ente, cruciale per il progresso di un comparto che è emblema del made in Italy, sarà guidata da un’esperta ed appassionata professionista con vasta esperienza e competenza nel settore.

"Vogliamo fare i nostri migliori auguri di buon lavoro a Maria Chiara Zaganelli. La sua guida sarà importante per il prosieguo dell’importante compito svolto dal CREA" affermano Francesco Vincenzi e Massimo Gargano, Presidente e Direttore Generale di ANBI.

ANBI si conferma pronta a continuare la collaborazione con l’ente, mettendo a disposizione la propria esperienza quotidiana, maturata attraverso i Consorzi di bonifica ed irrigazione; gli sforzi comuni saranno indirizzati verso la crescita e lo sviluppo innovativo del comparto agricolo, elemento distintivo dell'economia e della cultura italiana.