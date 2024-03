Anytime Fitness affida la gestione PR e Media Relations a Spencer & Lewis

Anytime Fitness sceglie Spencer & Lewis per la gestione delle PR e delle Media Relations

Spencer & Lewis, il Gruppo di Comunicazione Indipendente associato a UNA (Aziende della Comunicazione Unite), si aggiudica le attività di PR & Media Relations per il brand Anytime Fitness, il più grande franchising di fitness al mondo, nonché l’unico presente in tutti i continenti. L’agenzia avrà il compito di raccontare ai media le novità, i progetti e i valori del marchio statunitense, rafforzando il suo posizionamento all’interno del panorama mediatico italiano attraverso un piano di comunicazione già entrato nel vivo.

“Presidiare più di quaranta Paesi, con uno dei franchising in più rapida e diffusa crescita al mondo, significa anche saper comprendere il modo in cui un brand deve rivolgersi a media e pubblico, oltre che ad investitori e stakeholder del mercato. Ciò rende l’impegno di Spencer & Lewis per Anytime Fitness in Italia ancora più stimolante", ha commentato Aurelio Calamuneri, PR & Media Relations Director del Gruppo. "Racconteremo la crescita del franchise sul territorio nazionale e le iniziative volte a trasmettere identità e valori del brand ai media italiani, ricambiando con approccio creativo e trasversale la fiducia ricevuta”.

Nato negli Stati Uniti nel 2002, Anytime Fitness conta oggi più di 5 milioni di iscritti e oltre 5.200 club in tutto il mondo, di cui 44 in Italia, dove è arrivata con il primo club a Roma nel 2016. A caratterizzare l’offerta del brand, che punta a raggiungere la quota di 60 club aperti in Italia entro la fine del 2024, la formula h24 per 365 giorni all’anno e l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, infatti, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo, in qualunque momento.

Il team di Spencer & Lewis che si occuperà della comunicazione di Anytime Fitness è coordinato dal PR & Media Relations Director Aurelio Calamuneri e gestito dal PR Account Manager Marco Ferrari, con compiti di operatività ongoing, ottimizzazione della strategia, presidio degli eventi, appuntamenti con i media e incoming stampa.