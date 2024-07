Anytime Fitness prosegue nella crescita e si prepara a sbarcare a Brescia

Lobardia, Anytime Fitness si prepara all'apertura di un nuovo club nella città di Brescia

Anytime Fitness, il più grande franchising per palestre al mondo e l’unico presente in tutti i continenti, scommette di nuovo sulla Lombardia e ricerca nuovi partner nella città di Brescia. Il brand, già attivo in Regione con 16 club, è noto per offrire palestre aperte H24 per 365 giorni all’anno, fornendo anche un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura di ogni singolo cliente, garantendo un piano personalizzato allineato agli obiettivi e al livello di preparazione.

"Siamo convinti che l’area di Brescia abbia uno straordinario potenziale e arrivare in città con uno dei nostri club sarà il nostro prossimo passo", ha affermato Roberto Ronchi, AD di Anytime Fitness Italia. "Proprio la Lombardia, è una delle prime regioni in cui il nostro brand ha mosso i suoi primi passi quando nel 2016 è sbarcato in Italia. Oggi, anche se la situazione è molto cambiata rispetto ad allora e siamo prossimi ad arrivare a 50 palestre su tutto il territorio nazionale, scegliamo di puntare di nuovo su questa Regione, nelle cui prospettive di crescita crediamo moltissimo".

Il brand, nato nel 2002 negli Stati Uniti, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo e oggi è presente in 42 Paesi con oltre 5.300 club e più di 5 milioni di iscritti, attestandosi come la catena di fitness che cresce più velocemente a livello globale. A caratterizzare il format, oltre all’apertura dei suoi club H24 per 365 giorni all’anno, Pasqua e Natale compresi, anche l'interconnessione delle palestre a livello globale, che grazie alla chiavetta magnetica consegnata al momento dell’iscrizione, permette ai soci l’accesso a qualunque ora ed in qualsiasi parte del mondo.

"Siamo alla ricerca di partner che possano condividere un progetto ambizioso come quello del nostro brand. L’obiettivo è quello di arrivare a 400 club nei prossimi 10 anni", ha continuato Ronchi. "Il grande vantaggio del nostro business model è che è adatto a chiunque, soprattutto ad imprenditori già attivi in altri settori che desiderano diversificare il proprio portfolio. Il ritorno sull’investimento rappresenta uno dei punti di forza del modello di business. Ad oggi il prodotto offerto assicura una competitività tra le più interessanti sul mercato nazionale, con un investimento ad alto rendimento e rischio contenuto".