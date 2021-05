Varata la decima edizione del Premio Internazionale Arrigo Recordati

Nell’ambito del 23°European Congress of Endocrinology, ha preso il via la decima edizione del Premio internazionale per la Ricerca Scientifica Arrigo Recordati. Il Premio è stato istituito nel 2000 in memoria dell’imprenditore farmaceutico italiano Arrigo Recordati con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle malattie cardiovascolari. Arrigo Recordati, prematuramente scomparso nel 1999, credeva fermamente nell’importanza della ricerca per la crescita dell’industria farmaceutica e per lo sviluppo di prodotti finalizzati al miglioramento della salute pubblica e del benessere individuale.

Negli ultimi quindici anni, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci per il trattamento delle malattie orfane sono diventati un impegno prioritario per il gruppo Recordati che, attraverso la propria società dedicata Recordati Rare Diseases, opera principalmente nel settore delle malattie metaboliche rare di origine genetica. Recentemente Recordati ha ampliato il proprio portafoglio con prodotti innovativi nell’area delle patologie endocrinologiche rare. «In ragione di questo crescente impegno in ambito endocrinologico, abbiamo deciso che il Premio internazionale per la Ricerca Scientifica Arrigo Recordati 2022 sarà dedicato alla promozione e al riconoscimento dell’eccellenza nella ricerca sui disordini ipofisari. Il progetto di ricerca vincente riceverà un Premio di € 100.000» ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. La partecipazione è aperta ai giovani ricercatori di ogni nazionalità che si dedicano alla ricerca nell'ambito dei disturbi ipofisari. Si definiscono generalmente giovani ricercatori coloro che rivestono una posizione junior e hanno terminato da meno di 10 anni il primo incarico post-dottorato o postspecializzazione in ambito clinico; i partecipanti non devono inoltre essere in alcun modo direttamente affiliati ad aziende farmaceutiche. Sono idonei alla partecipazione i progetti di ricerca di base, traslazionale o clinica incentrati sui disordini ipofisari. I progetti saranno esaminati da una giuria indipendente di autorevoli esperti riconosciuti a livello mondiale che si sono distinti durante la loro carriera nell’ambito delle malattie rare.

La Giuria della decima edizione del Premio internazionale per la Ricerca Scientifica Arrigo Recordati è presieduta da Robert J. Desnick Ph.D., M.D., Dean for Genetic and Genomic Medicine, Professor and Chair Emeritus, Department of Genetics & Genomic Sciences, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA. Gli altri membri della Giuria sono: Andrea Giustina, M.D., professore ordinario e primario dell’Unità di Endocrinologia e Malattie del metabolismo, IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia, e Shlomo Melmed, M.D., ChB, Executive Vice President of Academic Affairs, Dean of the Medical Faculty and Professor of Medicine, Cedars Sinai Medical Centre, Los Angeles, USA. La procedura di selezione dei progetti di ricerca avverrà in due fasi: la preselezione delle candidature avrà termine di scadenza il 31 agosto 2021 mentre il termine ultimo per la selezione finale avrà scadenza il 28 febbraio 2022. I dettagli del Premio 2022 sono descritti sul sito: www.prize.recordati.it La Giuria esaminerà e valuterà i progetti in base alla qualità della ricerca proposta. Il progetto vincente sarà annunciato formalmente durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Milano in occasione dell’European Congress of Endocrinology 2022 tra il 21 e il 24 maggio 2022. Il Premio 2022 verrà assegnato a un progetto di ricerca di base, traslazionale o clinica, innovativo e rilevante incentrato sui disordini ipofisari. Il progetto vincente riceverà il premio di 100.000 euro. Recordati riconosce il valore della ricerca di base finalizzata alla comprensione della tipica fisiopatologia ipofisaria e dell’eziologia dei disordini ipofisari, della ricerca traslazionale volta allo sviluppo di nuovi metodi diagnostici che consentano un intervento precoce, nonché della ricerca clinica, fondamentale per sviluppare nuove strategie terapeutiche. Questo è il genere di progetti che il Premio si propone di promuovere. Le candidature devono basarsi su solidi risultati preliminari in grado di sostenere il razionale del progetto proposto. Se il trattamento sperimentale proposto si basa su un trattamento preesistente, il progetto è considerato idoneo alla partecipazione solo se relativo a un adattamento del trattamento per una diversa indicazione oppure se la formulazione o la somministrazione del trattamento sono significativamente diverse con l’obiettivo di migliorare la qualità, l’efficacia e la sicurezza del trattamento, la compliance o qualsiasi altro aspetto che comporti un beneficio rilevante per i pazienti. Recordati, un moderno e dinamico gruppo internazionale Recordati è un affermato gruppo farmaceutico internazionale impegnato nella ricerca, produzione e vendita di prodotti farmaceutici, con più di 4.300 dipendenti e quotato alla Borsa Italiana dal 1984. Ha sede a Milano e attività operative in Europa, in Russia e negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina, Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. I ricavi consolidati nel 2020 sono stati pari a € 1.448,9 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 469,0 milioni e l’utile netto è stato pari a € 355,0 milioni. Recordati offre un’ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche e al settore delle malattie rare. Una rete di informatori scientifici del farmaco e di personale specializzato nei farmaci orfani promuove le sue specialità in circa 150 mercati. I principali prodotti in portafoglio sono farmaci per la cura dell’ipertensione e di altre patologie cardiovascolari, trattamenti per patologie urologiche quali l’iperplasia prostatica benigna e l’incontinenza urinaria, terapie per malattie metaboliche e, dal 2019, un innovativo farmaco antipsicotico per il trattamento della schizofrenia. I prodotti per la cura delle malattie rare sono principalmente rivolti al trattamento delle patologie endocrinologiche e metaboliche di origine genetica. Orientato all’innovazione e alla vendita di prodotti altamente specializzati, il Gruppo Recordati è partner europeo di affermate società farmaceutiche internazionali. Recordati concentra le sue attività di ricerca e sviluppo principalmente nell’area delle malattie rare. La società dispone inoltre di sei stabilimenti di produzione farmaceutica – in Italia (Milano), Francia (Montluçon), Turchia (Çerkezköy), Spagna (Utebo, Zaragoza), Repubblica Ceca (Pardubice) e Tunisia (Ariana) – due stabilimenti di produzione chimica farmaceutica – in Italia (Campoverde di Aprilia, Latina) e Irlanda (Cork) – e uno stabilimento dedicato al confezionamento e alla distribuzione di farmaci per le malattie rare in Francia (Nanterre).