Arrow Electronics e Synopsys, firmato un accordo di distribuzione paneuropeo

Arrow Electronics e Synopsys: la partnership commerciale in EMEA consentirà l’accesso a soluzioni scalabili di application security testing

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha sottoscritto un accordo di distribuzione paneuropeo con Synopsys, Inc. per garantire ai rivenditori in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) l'ampio portfolio di soluzioni di application security testing (AppSec) di Synopsys Software Integrity Group. Arrow e Synopsys permetteranno ai clienti di migliorare la sicurezza del proprio software grazie all'integrazione del portfolio AppSec di Synopsys con soluzioni di sicurezza leader di mercato. Arrow rivenderà e fornirà soluzioni e servizi congiunti di Synopsys, li integrerà nei workflow DevSecOps e contribuirà a garantire una customer experience ottimale. Questo semplificherà le attività di procurement, migliorando la gestione della sicurezza, la migrazione al cloud e i progetti di trasformazione digitale.

In qualità di distributore di tecnologie e servizi leader a livello mondiale, Arrow offre un ecosistema di canale globale. I rivenditori della rete Arrow avranno finalmente la possibilità di commercializzare le soluzioni del portfolio Synopsys, tra cui: