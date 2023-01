ASPI, al via la nuova campagna: protagonisti i dipendenti

ASPI, i dipendenti sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione

Parte oggi la nuova campagna di comunicazione di Autostrade per l’Italia: l'obiettivo è quello di dare un volto alle persone che quotidianamente sono impegnate a sviluppare una rete autostradale sempre più sicura, smart e sostenibile, rendendo protagonista il loro lavoro. Da Tecne a Movyon, passando da Amplia, Free to X, Elgea e Giove Clear, i dipendenti del Gruppo sono al centro del nuovo lancio, come esempio delle competenze presenti nelle società che compongono l’ecosistema di ASPI.

La campagna, che è presente nelle maggiori aree di servizio della rete di Autostrade per l’Italia, sul sito e sui canali social del Gruppo, sarà pianificata sui principali quotidiani nazionali e portali di informazione online. L’iniziativa si svilupperà nel tempo, andando a rappresentare le centinaia di mestieri che muovono il Gruppo Autostrade per l’Italia, dalla figura di esattore, project manager, specialista gallerie, capocantiere, addetto al monitoraggio degli impianti, gestore di esercizio e responsabile pulizie fino agli ingegneri che progettano le nuove opere.

"La competenza è fattore strategico di sviluppo e il nostro Gruppo investe sulla formazione dei dipendenti mettendoli sempre più al centro dei processi industriali, guardando al fabbisogno in termini di competenze a livello di sistema Paese, anche in un’ottica di mobilità integrata. Questo impegno si è rafforzato nell’ultimo anno, anche grazie al profondo cambiamento societario che ha vista coinvolta l’intera azienda, dalla governance fino alla riorganizzazione interna. Il nuovo corso di ASPI si sviluppa infatti in un momento cruciale per il Paese, impegnato nell'implementazione di nuove politiche e progetti in un contesto macroeconomico incerto. Una fase in cui puntiamo a sostenere il Paese con il nostro contributo, nell'ammodernamento e nella trasformazione della mobilità, di cui le nostre persone sono assolute protagoniste" ha dichiarato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia.

"Per questo motivo ci è sembrato giusto iniziare il 2023 con un tributo a chi anima la nostra società, gli agenti del cambiamento che stanno realizzando la rete infrastrutturale del futuro con impegno e costanza, in un’ottica innovativa e che ha come perno la sostenibilità in tutte le sue declinazioni", ha concluso Tomasi.

Grazie alle immagini e alle clip video presenti sui social e sul sito di Autostrade per l’Italia, è possibile approfondire le caratteristiche di ciascuna delle professionalità oggetto della campagna, attraverso la quale i protagonisti raccontano la propria quotidianità sul luogo di lavoro.