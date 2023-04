ASPI e Polizia di Stato, inaugurato il 1° Safety point in area di servizio

Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato: nell'area di servizio Casilina Est apre il primo Safety Point per divulgare la sicurezza su strada

Questa mattina ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione del primo “Safety point” nell’area di servizio Casilina est - A1 Cassino, frutto della collaborazione sinergica e duratura tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia nel segno della sicurezza stradale. Il luogo, infatti, sarà dedicato alla divulgazione e alla condivisione di temi legati alla sicurezza su strada, nonché alla promozione di comportamenti di guida corretti. Presenti all'inaugurazione, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini, la Presidente di ASPI Elisabetta Oliveri e l’Amministratore Delegato Roberto Tomasi. Spacial Guest Ambra Sabatini, medaglia d'oro paralimpiade Tokyo 2020 e testimonial d'eccezione della Campagna sulla Sicurezza Stradale di Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato “Ci sono limiti da superare, altri da rispettare”.

Roberto Tomasi, Amministratore delegato di ASPI, ha chiosato: “La collaborazione fra ASPI e la Polizia stradale ha una lunga storia alle spalle che siamo orgogliosi di portare avanti attraverso una nuova iniziativa radicata sul territorio e vicina alle persone. Quella sulla sicurezza è la nostra prima sfida, intesa come sicurezza stradale, sicurezza nei cantieri, sicurezza delle infrastrutture. In questo contesto la tecnologia risulta un alleato prezioso. Gli obiettivi di sicurezza" commenta Tomasi, "si perseguono anche con l’ausilio di infrastrutture sempre più smart, in grado di dialogare con il veicolo e mandare alert in caso di ostacoli sulla tratta; luci ‘intelligenti’ in galleria, capaci di variare d’intensità a seconda delle condizioni meteo; asfalto drenante su quasi il 100% della rete. Inoltre, la sospensione e la rimozione dei cantieri nei weekend e festivi, ovvero nei momenti di maggiore concentrazione di traffico, in accordo con le autorità locali sono fondamentali in questa partita".

Infine, spiega l'AD, le molteplici campagne di comunicazione avviate sono una leva imprescindibile per sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole della strada e a prestare sempre la massima attenzione alla guida. Il Piano di potenziamento infrastrutturale, tecnologico e comunicativo di ASPI ha permesso una riduzione dei tassi di incidentalità e un consolidamento degli standard di sicurezza. "Ma si può e si deve fare di più: per ASPI è prioritario portare avanti tutte le azioni possibili per minimizzare i rischi, nel segno di una mobilità sempre più sostenibile” conclude Tomasi.

Il corner, fresco di apertura al pubblico, ospita al suo interno desk e sedute per accogliere al meglio i viaggiatori e aprire con confronto con il personale della Polizia di Stato. Tra gli strumenti, anche un totem multimediale che, attraverso un nuovo software e il potenziamento della rete IP ASPI, permetterà il collegamento in videochiamata con la Polizia e la consultazione di materiali audio-video sulla sicurezza stradale: il tutto per garantire la continuità del servizio 7 giorni su 7 con assistenza h24. Inoltre, sarà presente un monitor che trasmetterà video sulla sicurezza stradale e le campagne di comunicazione. Ma il progetto si rivolge anche ai più piccoli. All'interno del corner è infatti a disposizione uno spazio "gioco" per sensibilizzare i bambini sul tema della sicurezza stradale.

“Il Safety Point" chiarisce la Presidente di Autostrade per l’Italia Elisabetta Oliveri, "è uno spazio condiviso che non solo consentirà ai viaggiatori di mettersi in contatto direttamente con gli agenti della Polizia stradale, ma che intende inoltre richiamare tutti gli automobilisti al rispetto del codice della strada e sensibilizzare anche i più giovani sull’importanza della sicurezza stradale. Una presenza fissa che progressivamente diventerà un importante punto di riferimento sulle nostre autostrade. In tema di sicurezza, in questa occasione non possiamo che confermare il nostro massimo impegno a proseguire negli investimenti per l’ammodernamento e il potenziamento dell’infrastruttura autostradale in un’ottica di miglioramento continuo della circolazione e con la massima attenzione anche alla sicurezza nei cantieri”.

Un progetto che mira a diventare punto di riferimento, dunque, diramandosi in più punti. Infatti il “Safety Point” in area di servizio rappresenta una sperimentazione da replicare in altri punti strategici della rete autostradale: entro quest’anno apriranno al pubblico altri 3 corner, nelle aree di servizio di San Pelagio est (A13 - Padova); Secchia Ovest (A1 - Modena) e La Pioppa Ovest (A14 - Bologna).

Le dichiarazioni di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di ASPI, ad affaritaliani.it

A margine dell'evento, l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi ha delineato i due elementi che caratterizzano il progetto di sicurezza stradale: "Sicuramente una caratterista del progetto è la continua collaborazione con la Polizia di Stato, ma anche la vicinanza all'utenza. Ricordo che in queste vacanze pasquali si sposteranno 15 milioni di italiani, dunque 1 italiano su 4 solcherà il sistema autostradale e la cosa migliore è pensare che passino questa festività in famiglia o divertendosi, ma in ogni caso in sicurezza".

I dati non sono confortanti, afferma Tomasi, che invita a prestare la massima attenzione su strada, considerando anche il fatto che il 60% degli incidenti su strada avvengono per motivi di distrazione dei conducenti. "Dobbiamo voler bene a noi stessi" conclude l'AD, "ma soprattutto dobbiamo voler bene alle persone che ci stanno accanto".